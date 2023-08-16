金控股追蹤！元大金（2885）是值得關注的標的…官股華南金（2880）成長性不差

台股的配息時機多集中在七、八月份，許多金控公司也不例外，此時除了投資人手握現金之外，也可以趁著除權息所掉下來的股價尋覓佈局標的，讓來年賺股息又賺價差。在此之際，我們先來看看金控的業績表現。

一、2023七月份金控自結EPS與增減幅度

七月份「單月EPS」獲利前五名：

國泰金（1.08元）

富邦金（1.01 元）

中信金（0.39元）

新光金（0.35元）

元大金（0.33元）

前七月「累積EPS」前五名：

富邦金（4.19元）

國泰金（3.06元）

中信金（1.87元）

兆豐金（1.58元）

元大金（1.53元）

前七月累計EPS「增加幅度」：

台新金（124％）

兆豐金（82％）

元大金（31％）

第一金（24％）

中信金（22％）

過去大家所矚目的壽險型公司如富邦金、國泰金，還有績優生中信金也都如過去般回到前三名，但是國泰金很爭氣的擠下富邦金的首位寶座，在單月EPS坐上龍頭位子。接著原本很弱勢的新光金則是吞補0.35元EPS，將負向數據努力往正數拉取。元大金則是挾著台股成交量大，使得子公司元大證券替金控進帳不少業績。

二、長線狀況

新光金長期處於十年線以下，最近換了一個經營團隊，在EPS的表現上好像看到一些不一樣，不管是不是新團隊帶來的改變，股價上已經脫離十年線和五年線的數據，這方面值得鼓勵！

最近國泰金的股價在46.5元上下徘徊，甚至前陣子還來到47.25元的價位，可以說是攻破兩條線的門檻，只是最近股價上上下下，還在這些門檻內外跳進跳出。當我們在討論國泰金低於兩條線很遠的時候（約40元上下），大家是否有將國泰金納為標的呢？如果那時候有入手國泰金的投資人，現在應該是賺了股息也賺了股價啊！

三、配息狀況

到目前為止，14家金控大多完成除權息，而填息的公司有富邦金（9天填息）、國泰金（12天）、元大金（13天填息），其中富邦金還未除權，元大金則是剛除權。至於還在填全息路上的有7家，分別是玉山金、兆豐金、台新金、永豐金、中信金、第一金與合庫金。

相信這些金控在未來不算太差的大環境之下，應該都會慢慢朝向填權息的狀態去發展。

四、觀察與結論

1.之前大環境不好的時候，我們用長線數據來觀察金控公司，其中最讓大家注意的國泰金和新光金，現在逐漸脫離這兩個長線數據的門檻了！大環境若好轉，股價都脫離這兩個數據有一段距離之後，漸漸的就比較不會從這個角度去抓取進出的買賣點。另外，玉山金和國泰金的股價與這些數據近期可能還會糾結，但應該可以預見股價會逐漸擺脫糾結的現象！

2.近期股市每天的成交量維持在3000億上下，多的時候甚至可以達到4000億，最直接受惠的就是券商，例如證券型金控元大金就是一個直接受惠的例子。元大金六、七月的EPS成長性不錯，累計EPS也比去年同期成長30％，無論單月EPS和累計EPS都有進入排行榜第五名，是大家可以關注的標的之一。

3.在官股金控當中目前就屬華南金的股價比較低，但是華南金的成長性卻不差，相較於去年同期的累計EPS還成長約19％，雖然不及兆豐金和第一金，但股價上卻有一大段距離，這不知道是否跟華南金傳出日後配息以現金為主有關係？我想這方面大家日後可以列入觀察。

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