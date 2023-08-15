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14日金融股幾乎全線下跌！ 專家：市場擔心在陸曝險部位
如果以「最便宜」的金融股作為觀察主題，目前老三跟老二的競爭進入白熱化階段，但老大的地位非常穩固。
這個周末中國傳出了大型信託公司暴雷事件，整個來龍去脈大概就是這些信託公司販賣了年化收益5-8％理財商品給機構投資人，但是收了錢不僅給不出投資收益，連本金償還也出了問題。主要原因就是收到的
錢卡在房地產裏頭，事件衝擊到了市場對於大陸金融業的信心。
14日台灣金融股幾乎全線下跌，主要跌的是對於我們金融業在大陸曝險部位的擔憂。幾家在大陸都設有分行或租賃業務的金融股，今天跌幅都比較深。特別是中租，單日下跌6.72%，是相關族群裡跌幅最重的一檔。
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