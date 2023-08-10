萬海財報／上半年虧損 EPS -1.59元

萬海航運（2615）今天(10日) 公告2023年度第2季財報，累計上半年合併營收為新台幣500.28億元，年減67.85%；稅後淨損新台幣44.59億元，EPS為-1.59元。

第2季單季稅前淨利為19.84億，所得稅費用費用達43.22億，歸屬母公司單季稅後淨損23.40億，主要是依法繳納一次性未分配盈餘稅所致，公司後續的船舶、碼頭…等投資，則可在未來年度做為所得稅扣抵。

從公司2023年上半年資產負債表來看，公司帳上的現金及約當現金高達新台幣1,364.15億元，公司財務結構仍然穩健，負債比率為至38.24%，足以因應未來的資本支出及外在環境的挑戰。

萬海表示，從上海貨櫃運輸指數 SCFI 來看，從疫情後低點的2023年3月底923點，該指數於8月4日已回升至1,039點，運價已較第一季有明顯提升。

展望下半年，根據Alphaliner對航運市場供需成長預測，今年 (2023) 船舶供給成長8.5％，貨運需求成長為1.4％；明年 (2024) 供給成長8.8％，需求成長為2.2％，雖然船舶運力較多，但考量環保及碳排的規範日趨嚴格，公司於2023年前7個月已新交船舶共計16艘 (分別為6艘13,000 TEUs及10艘3,000 TEUs)，預計年底前還有8艘新造船舶 (分別為4艘13,000 TEUs 及4艘3,000 TEUs) 將下水運營，2024~2025年預計有14艘新船投入，也已陸續淘汰老舊船舶並退租高價租船以提升競爭力，並回應各界對於ESG節能減排的期待。

除此之外，公司也觀察到終端市場的庫存已明顯去化，但需求雖有復甦但仍緩慢，公司將彈性調配船舶及調整航線，以即時回應客戶需求。