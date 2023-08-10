廣達（2382）跌停…若沒了AI還能投資？ 專家曝三策略：用本益比看股價過高

【撰文・玩股講客人】

輝達（NVIDIA）創辦人兼首席執行長黃仁勳在美國洛杉磯舉辦的2023年計算機圖形與交互技術頂級會議暨展覽上，再次展示公司GPU的商業運用，超級電腦秀味十足，因此身為供應鏈的廣達又再次受惠。

廣達成為AI概念股早已經不是什麼新聞，目前也已經成為全球筆電、雲端、AI伺服器的龍頭，這也讓股價開始狂飆，甚至還讓廣達進入權值股第五名，而老闆林百里身價更因此來到3000億大關成為首富。

當AI股題材結束之後，到底廣達還有沒有什麼投資機會？或者可能跌到多少才會回到合理價？這是接下來我們要探討的主題。

廣達(2382)技術面走勢觀察

若從近三個月技術線圖來看，其實廣達曾在百元附近遊走一陣子，四月份其實就因為高股息而帶動股價上漲，在除息之後緊接著AI題材就來臨，加上五月NVIDIA執行長黃仁勳炫風訪台，廣達股價就開始跟五窮六絕七上吊脫鉤，正當大盤仍因FED升息、通膨舉棋不定之時，廣達逆勢狂飆，在股價破百之後，順著NVIDIA執行長黃仁勳、AMD執行長蘇姿丰接力訪台的氣勢，就在短短幾個月內衝到200元以上，一度挑戰盤中271元的前高。

廣達(2382)技術分析

若從均線角度來看，這一波漲幅的均線呈現開花型態，股價也離季線越來越遠，甚至連月線也都沒碰到，直到近期才因為AI短線大逃殺而在8月2日導致跌停，但隨即又啟動反彈行情至今，如果從KD值及MACD指標來看，也都出現由多翻空的壓力，但均線角度仍站在月線之上，多頭格局尚未被破壞，只要市場買盤繼續湧入，甚至仍有機會持續反攻上揚。

那麼廣達到底是由哪些主力在買賣帶動？其實從玩股網獨家開發的大戶籌碼就能找到答案。

這邊先簡單說明一下，所謂大戶籌碼就是能影響股價的籌碼，其實400張大戶、三大法人及內部人就幾乎是主力的來源，因此工具設計原理將400張大戶、外資、投信、自營商、董監的每週買賣超持股比重更新上去。

廣達(2382)大戶籌碼分析

再回到廣達的大戶籌碼，可以看到本週400張大戶高達87.81%，其實裡面也包含三大法人及董監持股，另外還有一些中實戶，但以近期狀況來看，外資顯然還是最大的大戶籌碼，他們從四月除息開始連續買超，股價也開始一路上漲，這完全就打臉散戶常說的傳統：「領完股息就賣股，因為後續會跌很慘。」

正好散戶一路賣，外資就狂吸籌碼，從四月最低持股22.11%連續買超到目前的25.68%，這不僅僅是連續加碼而已，而且還是越漲越買，因為股價都翻了一倍，顯然又是跟散戶相反的操作，因為散戶是上漲就不敢買，結果外資是看到上漲繼續加碼，還越砸越多錢。

這邊也要補充說明一下，投信其實也買了不少廣達，但你不要看到就爽起來，原因是這些買盤主要來自高股息ETF，當然，大家一直買ETF都很好，投信會連續加碼，但如果哪天散戶不買ETF甚至賣超時，那麼投信就會產生不小的賣壓，這對籌碼面而言是兩面刃。

就目前廣達大戶籌碼來看，第一大當然是外資，第二大則是ETF，只要這兩大買盤持續加碼，那麼廣達依舊後市看漲。

廣達(2382)營收分析

再從營收面來看，2022年至今，依舊是衰退佔多數時間，2022年十月營收繳出年增8.09%，前十月累積營收年增19.25%，接著十月、十一月分別衰退1.01%、14.76%，照理說，第四季通常都是旺季，結果卻出現旺季不旺，累計營收也從十月近兩成下修到全年的13.46%，這也可以看出廣達銷售持續低迷。

進入2023年之後，更是連續衰退，不過有趣的是四月單月營收繳出16.65%，正好當時就是全球興起AI題材熱的時間點，顯然營收爆發是來自伺服器的大單灌入，接著五月股東會老闆又說他們搶下一堆AI訂單，顯然這也不是空穴來風，換句話來說，雖然目前營收衰退仍嚴峻，但2022年是真的因為電腦庫存太多而衰退，但2023年依舊衰退卻內含伺服器的獲利，也解緩了營收衰退力道，否則2023年無論單月或累積營收的衰退，恐怕不僅如此而已。

廣達(2382)每月營收

前面提到2023年營收衰退，確實是電腦賣不好的緣故，但幸好有伺服器訂單挹注而降低營收衰退的影響力，其實從EPS就可以得到答案，照道理來說，廣達營收等於電腦市場的銷售，衰退了就表示公司營運轉弱，但獲利卻不然，其實我早在五月就發布「PC代工電子五哥總算擺脫電腦景氣！努力斜槓讓市場開始追捧？」，不只針對廣達詳細說明而已，當初可是連緯創、英業達、仁寶都有說明，有看的人就知道我在說什麼。

延續邏輯，如果營收衰退，EPS當然也會大爆炸，結果2023年第一季EPS繳出1.68元、年衰退4%，相對第一季營收衰退11.79%的幅度，為什麼廣達EPS沒有跟著爛掉？顯然就說明伺服器的貢獻，畢竟賣伺服器營收不比電腦，但毛利倒是高出不少，換句話來說，第二季季報尚未公佈，而四月份營收又出現年增，很有機會是伺服器所帶來的訂單，再加上2022年同期獲利低基期，那麼EPS繳出年增甚至大成長的機率就不低，如果財報公佈又很好，那麼廣達就不只是漲題材面而已，同時狹帶著基本面利多而來。

廣達(2382)本益比來到32.53倍

再回到本益比角度來看，我們得回歸理性，目前廣達漲到32.53倍，與此同時，緯創本益比則是29倍附近，顯然高了同族群三倍以上，到底是廣達會拉著緯創再漲上去，或者是因為緯創低本益比而下殺，這可以做參考比較，如果後勢看漲，市場派一定會拉著廣達往上攻；若認為後勢不妙，則廣達很可能會下跌到緯創的本益比。

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不過前面說的都是現在，甚至是假設AI浪潮會持續下去，但如果明天開始AI紅利就沒了呢？那麼你當然要回到基本面來看，以過去十年本益比表現來看，最高大概也就是20倍，所以現在的廣達本益比遠遠超過12倍多，真的是過高。

不過還是要說，只要哪天市場回歸理性，或覺得AI不想玩了，那麼評價然就會回到「電腦產業」，如果用電腦股來看廣達，過去十年最高就是20倍，但目前他還是AI龍頭股，所以才出現本益比32倍。

到底AI可以跑多久？沒人知道，不過如果開始下殺，你就要注意，廣達到底是不是拉回休息而已，或者市場資金已經離開AI題材，若是前者，那麼你其實也不用看本益比這件事，只要注意外資動向即可，但如果殺過頭加上市場題材回歸電子股或轉移到其他族群，那麼這時候就要記得恢復理性，「電腦股廣達近十年的本益比」就要從心中自動跳出來。

廣達(2382)本益比

最後再用殖利率法來看廣達，近三年的殖利率大概就是5-7%左右，所以現在股價衝到240元，我們用2021年最高的現金股息6.6元來換算殖利率其實不到3%，對比過去行情已經過低，顯然股價已經漲太多。

如果用近三年最低股息以及5%殖利率要求來換算，以2020年配息5.2元計算就會得到104元，所以你就知道為什麼四月份存股族大賣了吧？因為股價破百元是一個關卡，很多股票都會馬上殺回百元以內，第二個考量就是殖利率法已經出現昂貴價了，而存股看的就是殖利率及資本利得，當廣達一年配息5-6元，結果存股族價差出現50-60元的十年股息，那你說不賣嗎？搞不好哪天市場恢復理性開始大賣超，於是股價又回到殖利率6%甚至7%以上，那存股族一直抱著就只是紙上富貴而已，因此百元之後的散戶賣光，也算是非戰之罪啦，畢竟誰也不知道廣達會突然變成飆股啊！

但前面說的是小資本的存股族，假設你現在有個幾百萬在存廣達，也打算存個十年以上，那麼要不要賣就也沒差了，反正你只是想領股息而已，漲多了就當作資產，那倒也不用特別浮躁。

廣達(2382)現金股利殖利率

廣達的三種投資策略

最後給大家整理重點，投資廣達可以分成短、中、長線三種投資策略，如果你是飆股、短線派系的，則屬於短線組，那就繼續看外資買賣超及題材面而跑就行；但如果是基本面為主，則要再細分成小資族想迅速累積資金的策略，當持股的帳上獲利上漲超過五年股息甚至是十年以上，當然就要賣掉再換其他低基期高殖利率的股票，加速資本累積的速度，這算是中期投資的波段組；若是大資產部位長線存股型態的投資人，那麼看到上漲你只需要微笑即可，因為股息照領還多了資本利得，這屬於長線大戶組。

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