華航財報雙高 本季會更好

全民瘋出國，航空業獲利高飛。華航昨（9）日公告財報，第2季單季稅後純益約32.9億元，年增率達684%、季增逾倍，第2季每股純益（EPS）為0.55元；上半年稅後純益約46億元，年增32%，EPS則達0.77元。

出國旅遊熱高燒不退，業內人士指出，暑假機票「天天都用過年期間的價格在賣」，而且是全部航線都這樣的走勢，載客率達到九成以上，華航受惠於第2季機票價格上揚、載客率居高不下，貨運價格逐漸回穩，油料價格下跌加持，財報才有如此亮眼的表現。

法人分析，航空客運繼續旺，航空貨運價格開始觸底回升，航空業出現雙好效應，不只是第2季業績表現好，第3季也相當可期，華航、長榮航第3季的獲利表現有望比第2季更好；另外，客運急速復甦，高票價、高載客率效應持續，台灣虎航及星宇第3季業績也跟著看俏。

圖／經濟日報提供

華航第2季單季營收471.9億元，年增逾28%，稅後純益32.9億元，每股純益0.55元；上半年營收898億元，年增21.3%，稅後純益46億元，EPS 0.77元，相較去年同期增加0.19元。

華航表示，客運還是推升第2季獲利攀升的主要動能，受惠全球大解封，帶動客運大幅成長，為因應旅遊復甦及轉機需求，華航持續增班布局，去年底開始平均每兩個月開航或復航約三條航線，在客貨並進策略下，也持續彈性布局調整貨運航網。

貨運部分，華航表示，正積極爭取中長期客製化專案包機，增攬半導體機台、冷鏈貨物、發動機及航材等高收益貨源，並強化整合型快遞與聯航合作，掌握貨運成長契機。

華航指出，今年第2季客運收入較上季成長25%，各區旅客皆有明顯增幅，上半年客運收入也較去年同期大幅增加1,351%，顯示旅運市場轉強；且航空燃油較去年同期大幅下滑，對整體經營有望帶來正面助益。

展望下半年營運，華航表示，積極滿足疫後快速增長的旅運需求，預期客運復甦力道更為顯著，整體客運班次數將達疫前八成，歐洲、北美及大洋洲等長程航線大致恢復至疫前規模，且獨家開航台北直飛布拉格航線，在暑期旺季挹注客運航線營收；區域航線則增加班次密集度，8月26日起新闢高雄-首爾金浦，9月18日開航台北-熊本，衝刺營運成長。