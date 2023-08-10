力積電（6770）擁「AI平民化」武器？網喊：相信黃董每年都懂

力積電（6770）董事長黃崇仁日前向媒體秀出該公司達到「AI平民化」的關鍵器材「3D AI加速器」，引發PTT熱議，網友狠酸「黃董想讓人人都用得起AI晶片，相信黃董，每年年底都更懂」。還有人笑稱，本以為是圖形晶片公司NVIDIA的創辦人暨執行長黃仁勳，直呼「這個黃董不對啊，大家別上車！」

一名網友在PTT轉發新聞指出，黃崇仁提及「3D AI加速器」價格是7奈米晶片的十分之一，功耗也是同類晶片的十分之一，它採用力積電40奈米邏輯製程，以及25奈米DRAM製程生產的2片12吋晶圓，以晶圓堆疊技術整合而成。

黃崇仁強調，力積電是全球唯一同時擁有記憶體與邏輯晶片製程技術的半導體公司，也是全球第一家做堆疊技術的公司。他也說，「我就是想把AI變成一般性、平民化，讓每台電腦、每隻手機都內建AI，這就要做到一顆晶片就是一台電腦，便宜又大碗，也不像黃仁勳的AI晶片要靠電扇來散熱」。

然而網友卻酸，黃董是一個有抱負、有想法的人，想將AI晶片發展到人人都有、人人都用得起的程度，相信黃董，每年年底都會更懂。

其他人更是留言「此黃董非彼黃董」、「不敢講算力和晶片面積是人家的幾分之一」、「功耗1/10，價格/10，性能呢？」、「看有沒有廠商願意下單」、「變壁紙了叫我」、「好了啦，整天吹」、「該開始為不同的黃董取名了，才不會中陷阱卡」、「平民AI就4系列顯卡阿，還可以打電動，他這顆如果主打平民，不能打電動一樣沒屁用」。

還有人留言「當三星死人喔」、「最會蹭的辣個男人」、「很可憐...連發利多也拉不起股價」、「示範成熟AI割韭」、「又蹭」、「這個黃董不對啊！大家別上車」、「遇到題材都要發新聞蹭一下」、「相信黃董，傾家蕩產」、「我標題一直以為是黃仁勳，內文越看越奇怪，才發現誤會了」、「相信黃董，每年都懂」、「相信黃董，明年就懂，嗯股價從70幾跑到29塊，真牛逼」、「相信他的都跑路了吧」。