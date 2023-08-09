開盤買完合庫金（5880）就收工！ 專家：跟「這檔」都是有吃又有拿存股特性

買完收工：合庫金

金融股今年沒什麼題材，所以漲幅相較AI股來說少的非常多。不過老牛對金融股的態度是「要長投找銀行股，賺價差找壽險股」！所以在跳樓價以下買進國泰金、富邦金等壽險股，然後找合適的時機賣出。獲利的機率相當高，考驗的是股市盤整的時間，以及投資人的耐心。

而長期投資我就是找銀行型金融股，持續買進我也這樣年年實行。而我選擇的銀行型金融股就是「合庫金」及「玉山金」，上次7月底時，還在日本渡假就是買進玉山金；今天一樣碰上合庫金除權息，持續每年固定的紀律投資。

投資一家企業要能長期持有，最直觀的當然是長期下來的績效，倘若公司的營運表現穩定，相信也會受到不少存股族的青睞。合庫金每年都在1.2~1.5元左右，獲利十分穩定。受惠於升息循環，銀行股的利差擴大效益，確實發揮在銀行業務的獲利上。

這兩家銀行股的共通點就是「有吃又有拿」的存股特性，也就是會發股利也發股票。每年都在配股的前提下，同時長期以來獲利穩健提升，公司配股也代表未來這些股份會持續幫股東創造收益。只要將配股配息持續投入滾存，帶來的績效更能顯著更上一層樓。這也是為何比起市值型ETF，老牛反而比較喜歡存「抱緊股」的原因。

不少夥伴會問，那該甚麼時候賣出呢？只要玉山合庫續發股票，老牛就繼續買一直抱；換句話說，如果那天不發股票股利了，那我就會跟它們說掰掰囉～在此之前，那就繼續抱緊緊吧！

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