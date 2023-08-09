快訊

每天運動和只在週末運動，哪個有益心臟健康？最新研究這麼說

批2025非核家園做不到 侯友宜宣示：2040無煤台灣

反攻大陸夢／蔣中正養病3月軍心渙散 從偷竊到叛逃問題多

開盤買完合庫金（5880）就收工！ 專家：跟「這檔」都是有吃又有拿存股特性

聯合新聞網／ 股海老牛
合庫金控。 聯合報系資料照
合庫金控。 聯合報系資料照

買完收工：合庫金

金融股今年沒什麼題材，所以漲幅相較AI股來說少的非常多。不過老牛對金融股的態度是「要長投找銀行股，賺價差找壽險股」！所以在跳樓價以下買進國泰金、富邦金等壽險股，然後找合適的時機賣出。獲利的機率相當高，考驗的是股市盤整的時間，以及投資人的耐心。

而長期投資我就是找銀行型金融股，持續買進我也這樣年年實行。而我選擇的銀行型金融股就是「合庫金」及「玉山金」，上次7月底時，還在日本渡假就是買進玉山金；今天一樣碰上合庫金除權息，持續每年固定的紀律投資。

投資一家企業要能長期持有，最直觀的當然是長期下來的績效，倘若公司的營運表現穩定，相信也會受到不少存股族的青睞。合庫金每年都在1.2~1.5元左右，獲利十分穩定。受惠於升息循環，銀行股的利差擴大效益，確實發揮在銀行業務的獲利上。

這兩家銀行股的共通點就是「有吃又有拿」的存股特性，也就是會發股利也發股票。每年都在配股的前提下，同時長期以來獲利穩健提升，公司配股也代表未來這些股份會持續幫股東創造收益。只要將配股配息持續投入滾存，帶來的績效更能顯著更上一層樓。這也是為何比起市值型ETF，老牛反而比較喜歡存「抱緊股」的原因。

不少夥伴會問，那該甚麼時候賣出呢？只要玉山合庫續發股票，老牛就繼續買一直抱；換句話說，如果那天不發股票股利了，那我就會跟它們說掰掰囉～在此之前，那就繼續抱緊緊吧！

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

合庫金 2884玉山金 金融股 壽險 國泰金 2881富邦金

延伸閱讀

00919不適合存股族？他曝光原因：跟成分股與「這個」有關

0050每月定期定額1萬元…40歲開始也不遲！他實測：65歲就擁千萬退休金

阿姨見「停電」秒推康舒（6282）！隔天噴爆網嗨翻：80塊停利

國泰金（2882）去年落難…買進價格40元以下！ 專家：壽險玩價差若上50陸續賣出

相關新聞

開盤買完合庫金（5880）就收工！ 專家：跟「這檔」都是有吃又有拿存股特性

長期投資我就是找銀行型金融股，持續買進我也這樣年年實行。而我選擇的銀行型金融股就是「合庫金」及「玉山金」，上次7月底時，還在日本渡假就是買進玉山金；今天一樣碰上合庫金除權息，持續每年固定的紀律投資。

國泰金（2882）去年落難…買進價格40元以下！ 專家：壽險玩價差若上50陸續賣出

在去年的此時，股市仍然跌跌不休，後面還跌了兩千點，一路下探到萬二...

台塑四寶7月營收 三好一壞

塑化旺季效應開始浮現，台塑四寶昨（8）日公布7月營收，呈現三好一壞，其中以南亞表現最佳、月增達8.7%，而台化則已連兩月...

長榮7月營收月增5% 需求好轉

長榮海運昨（8）日公布7月合併營收，單月營收234.24億元，月增5.8%，但仍年減62.7%。法人指出，在運價下跌以來...

台塑化營收／7月534.34億元 年月雙減

台塑化（6505）今（8）日公告7月營收534.34億元，月減0.7%、年減30.23%；前七月累計營收3,974.73...

單月獲利再創新高 台中銀前七月EPS 0.71元

台中銀行（2812）自結7月單月稅前盈餘7.41億元，稅後純益6.32億元，單月獲利創下歷史新高，累計前七月稅前盈餘44...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦