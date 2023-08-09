快訊

馬斯克認為「X」品牌價值 比收購Twitter花費1.4兆的10倍還高

MLB／張育成遭紅襪指定讓渡… 接下來有3條路可走

8/9【早晨財經速解讀】七月資通出口創史高！華爾街投降轉多 消費衰退才開始？

國泰金（2882）去年落難…買進價格40元以下！ 專家：壽險玩價差若上50陸續賣出

聯合新聞網／ 股海老牛
國泰金控。圖／國泰金控
國泰金控。圖／國泰金控

今年以來台股上漲超過20%，不少夥伴都賺的盆滿缽滿；但大家還記得嗎？在去年的此時，股市仍然跌跌不休，後面還跌了兩千點，一路下探到萬二。當時大家都是用 = = ，已經放棄股市人生了。

而看到去年金融股的表現，銀行股受惠升息，獲利影響不大；但是壽險型金控因為股債價格亂流，防疫保單影響，去年獲利不盡如意。國泰金股價殺到跳樓價（十年線）以下。不過在隨著全面解封，理賠影響程度遞減，壽險子公司已經開始轉為獲利，股價就等著東風吹上去。

我在當時看上落難的國泰金，除了在40元以下買進，運氣很不錯的還抽中兩張國泰金。一路抱到現在，看著股價突破年線、站上了40元，現在還突破了跳樓價46元，獲利也已經拉開不小的距離了。

不過壽險金融股是拿來賺價差的，先看看７月獲利情況表現如何，目前應該會等到50元大關，就會開始陸續賣出囉；也恭喜一路有將國泰金抱緊緊的夥伴！

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2882國泰金 壽險

延伸閱讀

碳權交易所掛牌…追相關概念股當心套在山頂！ 專家曝：這6檔股票有望受惠

阿姨見「停電」秒推康舒（6282）！隔天噴爆網嗨翻：80塊停利

華南金（2880）未來幾年不配股以現金為主！ 她「想賣出多想想」：不一定不好

八大官股狂賣00878大買美債ETF…被降評股神卻持續加碼！他：會進場玩價差

相關新聞

國泰金（2882）去年落難…買進價格40元以下！ 專家：壽險玩價差若上50陸續賣出

在去年的此時，股市仍然跌跌不休，後面還跌了兩千點，一路下探到萬二...

台塑四寶7月營收 三好一壞

塑化旺季效應開始浮現，台塑四寶昨（8）日公布7月營收，呈現三好一壞，其中以南亞表現最佳、月增達8.7%，而台化則已連兩月...

長榮7月營收月增5% 需求好轉

長榮海運昨（8）日公布7月合併營收，單月營收234.24億元，月增5.8%，但仍年減62.7%。法人指出，在運價下跌以來...

台塑化營收／7月534.34億元 年月雙減

台塑化（6505）今（8）日公告7月營收534.34億元，月減0.7%、年減30.23%；前七月累計營收3,974.73...

單月獲利再創新高 台中銀前七月EPS 0.71元

台中銀行（2812）自結7月單月稅前盈餘7.41億元，稅後純益6.32億元，單月獲利創下歷史新高，累計前七月稅前盈餘44...

台化營收／7月267.51億元、月增6.4% 連兩月成長

台化（1326）今（8）日公告7月營收267.51億元，月增6.4%、年減14.4%，已連續兩個月成長；前七月累計營收為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦