國泰金（2882）去年落難…買進價格40元以下！ 專家：壽險玩價差若上50陸續賣出

今年以來台股上漲超過20%，不少夥伴都賺的盆滿缽滿；但大家還記得嗎？在去年的此時，股市仍然跌跌不休，後面還跌了兩千點，一路下探到萬二。當時大家都是用 = = ，已經放棄股市人生了。

而看到去年金融股的表現，銀行股受惠升息，獲利影響不大；但是壽險型金控因為股債價格亂流，防疫保單影響，去年獲利不盡如意。國泰金股價殺到跳樓價（十年線）以下。不過在隨著全面解封，理賠影響程度遞減，壽險子公司已經開始轉為獲利，股價就等著東風吹上去。

我在當時看上落難的國泰金，除了在40元以下買進，運氣很不錯的還抽中兩張國泰金。一路抱到現在，看著股價突破年線、站上了40元，現在還突破了跳樓價46元，獲利也已經拉開不小的距離了。

不過壽險金融股是拿來賺價差的，先看看７月獲利情況表現如何，目前應該會等到50元大關，就會開始陸續賣出囉；也恭喜一路有將國泰金抱緊緊的夥伴！

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