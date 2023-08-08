華南金（2880）未來幾年不配股以現金為主！ 她「想賣出多想想」：不一定不好

華南金（2880）上半年賺超過一百億元，成績非常好，有在存股的大大一定都很開心。

不過幾個月前華南金公布，日後的股利政策，有可能在幾年內都會只以「現金」為主，也因為這件事，我看不少大大以前都是為了股票股利才存華南金，看到這消息後，認為之後都發現金的話，應該就賣掉不存了。

可能在早期，很多公司或是金控的資本額不大，所以配發股票股利，把錢留在公司做各種運用，股本也跟著健康的成長是好事。

但金控業這個產業的餅其實算是相對小，相比一、二十年前，金控業也相對成熟了，要追求獲利積極成長跟上股本膨脹，困難度會越來越高，所以當金控或是公司成長到一定規模後，股利政策依照自身狀況，慢慢從配發股票轉向配發現金也還算是可以理解的。

我覺得發放股利的形式，從股票改變成發現金也不一定不好，重要的是公司有穩定的現金流、能夠穩健經營，畢竟要是因為必須硬擠出股票股利，導致公司EPS被稀釋而下降，這也不是股東樂見的事。

對於已經存很久華南金的大大們，還是再思考一下，因為以前存的是好價格，賣出後現在要重新找到好價格的存股標的也不容易，可以再觀察1至2年，如果殖利率是差不多的話，那再把現金股利直接再投入華南金，最終的效果應該不會差到太多！

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