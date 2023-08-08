鈊象（3293）股價怎麼了…賣比買的人多？ 他翻歷史績效：好公司需要有耐心
非誠勿擾，無心勿試！
應該很快就會有人來私訊問我鈊象怎麼了，我乾脆自己先說。
鈊象沒發生什麼事，就只是投資人不看好近期股價發展，賣的人比買的人多罷了，公司業務一樣還是照著原來節奏在發展。
如果幾個月的盤跌就讓你害怕，你真的不適合投資個股，選擇投資被動指數是你最好的選擇。
讓我們從歷史中學習耐心的代價...
從2020年八月至2022年10月，鈊象開始了長達兩年多的上下震盪，波動常動輒30%以上，同期績效更落後大盤達30%以上。
但如果你不計較波動，堅持下去，到了2023年7月，你過去兩年半的績效將超越大盤40%(還原權值)。更不要說如果你是從2017年開始持有至今，不去管漲跌幅後10倍的報酬。
好公司股價盤整兩年真的不算什麼，全球景氣和公司業務不可能每年都表現亮麗。再看看巴爺爺持有比亞迪的15年，你會更佩服他老人家的耐心。
巴菲特2008年買進比亞迪，抱了四年跌回原點，再盤整9年，在過去三年才一舉創造33倍的驚人報酬，這還是不含特別股每年10%利息的報酬率。
耐心的代價，希望你會瞭解。
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