阿姨見「停電」秒推康舒（6282）！隔天噴爆網嗨翻：80塊停利

康舒科技（6282）成立於1981年，為全球交換式電源供應器領導廠商之一，主要生產消費性及工業性電源供應器產品。6日台北市突然大規模停電，投資人因此看上該支股票，直呼是「阿姨概念股裡最便宜的」，結果7日該股漲幅達4.4%，讓其他人嗨喊「阿姨太猛了，以後只跟阿姨的單」。

一名網友在6日於PTT發文表示，台北市6日又突然停電，導致缺電議題再度浮上檯面，他點名康舒科技（6282）併購ABB，7月營收準備井噴，上看單月35億，股價已經整理過，名嘴還說，已經拿下電信市場，明年上看4塊，是「阿姨概念股」裡最便宜的，他規劃52-54塊進場、80塊停利、40塊停損。

其他網友留言「怎麼我上周五才停損阿姨就看上了」、「我記得阿姨的勝率很高耶，禮拜一小跟一張」、「阿姨99康叔，都漲不動，有60就滿足了」、「康叔很洗啊，之前買完就套，賣掉就漲到5X塊」、「阿姨筆記借看一下」、「阿姨再度出手了」、「康舒二轉換價49.8，基本50是很穩的」、「7月底那根沒出，套慘慘」、「已上車，希望能飛高高，主力拜託給力點啊」。

7日該股漲幅達4.4%，有網友7日再度回文「阿姨我愛你」、「發家致富靠阿姨」、「阿姨一出，誰與爭鋒」、「阿姨厲害，我以後只跟阿姨的單」、「阿姨太猛啦」、「阿姨有料，早盤沒買QQ」、「噴出去啦謝謝阿姨」、「好噴～阿姨靠你了」、「太神了，以後阿姨單必跟」。