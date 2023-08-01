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華新麗華 兩系列雙漲

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

台幣匯率貶值及煉鋼主要原料廢不銹鋼、鉬鐵持續上漲利多加持，華新麗華昨（31）日開出8月盤價，300系列調漲每公噸2,000元，316產品附價調漲每公噸2,000元，400系列維持平盤。這是繼2月調漲後，五個月來首度雙調漲300系列及316系列。

華新指出，因新台幣貶值以及煉鋼主要原料廢不銹鋼、鉬鐵價格持續上漲，為反應成本及維持下游客戶競爭力，適度調整8月盤元牌價。

華新近年積極布局新能源產業，並擴大投資，三大事業皆朝向「儲能、運能、用能、創能」等四大領域布局，其中布局電動車電池所需關鍵原料，也成為指標鎳礦概念股。華新在印尼旭日四條冰鎳產線去年底完成試車，今年第2季電廠併網，目前已全產全銷。

台幣匯率 布局 不銹鋼

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