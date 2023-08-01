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燁輝開漲盤 四個月首見
最大鍍面鋼廠燁輝昨（31）日開出8月盤價，鍍鋅與烤漆鋼捲每公噸調高500元，為四個月來首見漲盤；外銷漲10美元。顯示國內鋼市築底完成，將蓄勢向上。
法人分析，近期從中鋼、中鴻到燁輝的新盤價全部走揚，國內大型鋼廠展現護盤的意志力，為鋼市迎接第4季傳統旺季奠定基石。
燁輝高層表示，台灣鋼市築底已成，信心正逐漸恢復，雖然市場心態目前仍偏保守，但整體來看，當前多數業者庫存偏低，終端需求回復腳步已近。
燁輝指出，各家主力大廠針對8月已陸續開出平高盤，迎接第3季國際鋼鐵價格有機會反彈前提下，為增進客戶建立庫存需求，燁輝告別連續三個月跌勢，四個月來首次開漲盤，主因全球總體經濟正向發展。
燁輝說明，全球鋼市歷經第2季低迷後，已有逐漸回暖跡象，主要產鋼國如中、美、歐、日等國製造業PMI逐月回升， 美國預期聯準會（Fed）升息將走入尾聲，通膨持續緩和，另外，新屋開工率、銷售持續回暖，有助鋼材需求。
此外，大陸日漸走出上半年鋼產供過於求困境，同時鋼材社會庫存自2月高點1,669萬公噸下降至1,167萬公噸，減少達30%。
燁輝表示，全球市場的復甦逐漸顯露曙光，鋼鐵需求也因景氣日漸解凍、加上各國振興政策陸續落實而顯現，鐵礦砂價格每公噸最高來到116.75美元，是四個月來新高；煤礦回升至每公噸235美元至240美元區間，原料價格走揚，也刺激各國鋼廠相繼醞釀提漲鋼品價格，寶武、鞍本集團、中鋼、中鴻，越南河靜鋼廠最新盤價皆以平高盤開出，顯現亞洲地區鋼價穩步走揚，也激勵下半年國際鋼市重回正軌。
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