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新光金（2888）六月換老闆上股價一路往10元移動！ 專家：金融股有望接棒AI

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
新光金。 （本報系資料庫）
新光金。 （本報系資料庫）

新光金（2888）6月換了老闆後，過去一個月漲幅是金控裡面最高的，目前逐步往面額價10塊錢移動。它的鄰兵是王道銀行（2897），目前10.05塊。

新光金也是唯2雞蛋水餃價的金融股，另一檔是三商壽（2867）。以壽險為主體的金融股還有富邦金（2881）、國泰金（2882）、開發金（2883）。

各家經營策略都不一樣，不過類似的地方是，它們都持有大量的股票與債券部位。

今年以來債券商品表現大致持平，不過股票部位看到散戶各個都賺得盆滿缽滿，這些大金控應該也不至於差到哪。隨著利率見頂、防疫保單陸續到期、投資型保單逐漸重拾吸引力、加上銀行的利差逐漸拉大，下半年悶了很久的金融股是有機會接棒AI演出的。

不過你不要想太多，這些股票漲個1、20％就很了不起了，如果要100％、200％，你還是去看AI吧。就是％數同時會反映在血壓的增長上。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

新光金 AI 金融股 2881富邦金

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