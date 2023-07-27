長榮海股息入袋 再投資看貨量

長榮海運股東獲配的股息昨天全部入袋，為市場注入一四八一億元的現金活水，由於每股配發現金股利七十元，等於持有一張長榮海運股票可以領到七萬元，領到現金要做什麼也成為投資社群熱門討論議題。

長榮海運六月卅日除息，由於一次配發現金股利七十元，股價也同步向下修正，除息第一天長榮海運順利攻上漲停，展開填息之路，股價最高來到一一二元，填息率達到百分之卅九；現金股利於昨天發放，股東都領到一筆現金入帳。

隨著股利進帳，不少投資人手中多出一筆可運用資金，貨櫃輪族群昨天股價也出現近期少見的「紅通通」行情。長榮股價再度重返百元，收盤來到一○二元、上漲百分之二點三一；陽明收在四十六點九元、漲幅百分之二點八五；萬海股價表現平平，收盤時來到四十九點四五元、上漲百分之○點五。

法人分析，要不要投資貨櫃輪的關鍵在於市場貨量回升的速度，唯有貨量增加，運價才有機會跟著大漲，不然從長榮海運營運基本面分析，長榮海運去年現金減資，股本已經縮小，不管是在船隊布局，全球市場競爭力，長榮海運的表現都領先國內同業。

截至今年第一季為止，長榮海運每股淨值達二六一點六六元，負債比率僅百分之卅四點三八，流動比率為百分之二八四點五，第一季每股稅後純益二點二八元。長榮海運目前營運船隊共二一三艘，滿手現金更有能力為未來進行營運規畫。