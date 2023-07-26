緯創關禁閉股價照噴 AI 股還能上車嗎？網友爆：買了就是這結局

近日台股AI題材火熱，帶動許多概念股不斷創下新高，其中緯創（3231）一直是熱門關注焦點。今（26）日有網友於PTT發問緯創到底還能不能上車，此文一出立即引發網友熱烈討論，有網友表示，「問就是想上車」、「衝就對了！這個題材還可以炒呢」，不過也有網友持反面意見認為，「等明後天，緯創、華星光，出關，確認後再下手」。

緯創昨日公告以四家大陸子公司出清所有立訊股票約5.6萬張，處分損失台幣55億元，將在第3季認列；緯創日前因漲幅過高，被列處置股票「關禁閉」，不過，緯創今日早盤以149元開出，隨後一度拉升至160元，盤中漲幅超過5%，表現依舊相當強勢。

有的網友對緯創抱持樂觀的態度認為，「能啊 按買入就可以上車」、「衝就對了！這個題材還可以炒呢」、「可以 上看1000」、「Ai加持 明年獲利成長10倍！ 明年先看1000」、「100%能上，而且絕對不會輸」、「上車一起賺啊」、「說那麼多 快買票上車吧」。

不過，也有的網友持較為保守的態度表示，「新聞不是叫你快逃」、「現在的震盪，是給已持倉的人判斷留倉或平倉用的。對於空手的人而言，現在的緯創當然不能上車。」、「感覺廣達比較好」、「有人估明年賺10元，搭配本益比也差不多了吧，有限」、「喜歡套牢的感覺就買啊 嘻嘻」。