快訊

杜蘇芮挾豪雨！花蓮3鄉鎮「雨量超標」 下午停班停課

獨／AI 爆單！台積電急蓋封裝廠 官員：不排除要找下個擴廠點

台灣人旅日消費384億奪冠！數據分析「住宿費」一特點領先全球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

緯創關禁閉股價照噴 AI 股還能上車嗎？網友爆：買了就是這結局

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋攝影／報系資料照
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋攝影／報系資料照

近日台股AI題材火熱，帶動許多概念股不斷創下新高，其中緯創（3231）一直是熱門關注焦點。今（26）日有網友於PTT發問緯創到底還能不能上車，此文一出立即引發網友熱烈討論，有網友表示，「問就是想上車」、「衝就對了！這個題材還可以炒呢」，不過也有網友持反面意見認為，「等明後天，緯創、華星光，出關，確認後再下手」。

緯創昨日公告以四家大陸子公司出清所有立訊股票約5.6萬張，處分損失台幣55億元，將在第3季認列；緯創日前因漲幅過高，被列處置股票「關禁閉」，不過，緯創今日早盤以149元開出，隨後一度拉升至160元，盤中漲幅超過5%，表現依舊相當強勢。

有的網友對緯創抱持樂觀的態度認為，「能啊 按買入就可以上車」、「衝就對了！這個題材還可以炒呢」、「可以 上看1000」、「Ai加持 明年獲利成長10倍！ 明年先看1000」、「100%能上，而且絕對不會輸」、「上車一起賺啊」、「說那麼多 快買票上車吧」。

不過，也有的網友持較為保守的態度表示，「新聞不是叫你快逃」、「現在的震盪，是給已持倉的人判斷留倉或平倉用的。對於空手的人而言，現在的緯創當然不能上車。」、「感覺廣達比較好」、「有人估明年賺10元，搭配本益比也差不多了吧，有限」、「喜歡套牢的感覺就買啊 嘻嘻」。

緯創 股票 台股

延伸閱讀

金融勁揚航運回神 台股區間震盪小漲約20點

AI熱潮 帶旺中小型商品

廣達市值破兆、緯創再創高 谷月涵憂AI股有泡沫化疑慮

華碩、廣達、緯創…「AI神山」漲到何時？美科技三巨頭財報找答案

相關新聞

緯創關禁閉股價照噴 AI 股還能上車嗎？網友爆：買了就是這結局

近日台股AI題材火熱，帶動許多概念股不斷創下新高，其中緯創（3231）一直是熱門關注焦點。今（26）日有網友於PTT發問...

愛迪達上修全年財測 儒鴻、寶成受惠

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）表示，出售庫存有成將幫助提振上季營收與獲利，並上修全年財測，預估今年的營業損失將少...

中租前六月 EPS 7.74元

中租控股昨（25）日公告6月獲利，6月單月稅後純益較前月回升14%，累計上半年稅後純益為130.6億元，年減約7%，累計...

信義房屋 Q2獲利激增六成

信義房屋昨（25）日公布上半年財報，在新北市「信義嘉和」建案交屋挹注下，帶動上半年營收達78.07億元、年增10.5%，...

宇隆營運 將逐季升溫

宇隆（2233）受惠於汽車產業客戶拉貨力道穩健增溫，相關營運逐步重回成長軌道，加上醫療、運動等各方面保持良好訂單能見度，...

中鋼6月虧損 近四月首見

上半年全球鋼市低迷，中鋼（2002）昨（25）日公布6月單月稅前虧損3,500萬元，這是四個月來首見赤字，由於第3季盤價...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦