聯電（2303）與台積電並列「晶圓雙雄」…股價卻天差地遠？ 財報揭為何漲不動原因

【撰文・玩股講客人】

假設下半年消費性電子逐漸復甦拉貨，那麼十一月就很有可能是最早復活的月份，最晚則在十二月復活...

聯電（2303）技術分析

2023年五月底聯電股東會，公司派宣布當前營運不樂觀，本來說好的下半年復甦，庫存跟訂單也沒有什麼動能，不過股價反而從當時50元漲到最高54元，除息後最低再47元附近遊走，這時候應該是個買點嗎？套牢的是不是要考慮加碼？趁著聯電第二季季報還沒公佈之際，我先提早來跟你談談這個議題。

首先你要知道的是，聯電目前在全球設廠的狀況，台灣產能最大，包含12吋、8吋及一個6吋，其中六吋晶圓廠主要是為了衝刺氮化鎵產品，也就是卡位第三類半導體，但目前還不是主力就是了。這邊先科普一下，晶圓廠尺寸越大，相同良率之下，你就能製造越多的晶片，但是晶圓廠建置成本及市場供應量就會更大，換言之，聯電因為產能及設廠成本問題，才把6吋晶圓廠設定在第三類半導體，而目前主力晶圓廠為8吋、12吋晶圓廠。

再從聯電旗下晶圓廠佈局來看，12吋剛好四個國家各一間，你就知道這算地區性的策略，另外補充一下，聯電在2023年的資本支出為30億美元，其中九成都投注在12吋晶圓廠的建置，所以這也可以看出公司趁景氣大好賺錢趕緊擴廠，放大產能、技術更新的晶圓廠。

聯電（2303）每月營收

直接看營收數據，2023年無庸置疑，聯電獲利正在走下波，上半年都是年減衰退，當然，對比2022年還有疫情因素及缺貨漲價題材，這是基期加上庫存問題同時發生。如果從月增率來看，2022年九月到2023年二月出現連續六個月的衰退，這時間點通常都是聯電的旺季，所以這也間接看出營運不振的狀況，不過三月開始又回到月增，截至六月已經創下連續四個月的成長，這算是好事，因為客戶開始慢慢去庫存，訂單又開始緩步增加了。不過如果再回到年增率觀察，其實2023年上半年都很慘淡，每個月從元月年減4.31%到六月年減23.23%，累計營收也從年減4.31%擴大到六月年減18.43%。

你應該會好奇，什麼時候高基期才會走完，大家最愛看的也是每月營收年增率，回顧2022年下半年營收概況，短期內想看到年增率還是很難，因為最低的營收為12月的200億，六月營收為190億元，而且近三個月的營收也才增加6億元左右，按照這個成長幅度來看，連續衰退還是會持續下去，假設下半年消費性電子逐漸復甦拉貨，那麼十一月就很有可能是最早復活的月份，最晚則在十二月復活，市場焦點應該又會回來了。

聯電（2303）財報三率

第二季營收已經公佈完畢，而公司派也提到接下來營運展望不透明但仍會堅持價格，言下之意也代表毛利率會守住，畢竟他們也想避免惡性競爭，畢竟中國紅色供應鏈過去就是殺價殺到見骨，也讓聯電經營及獲利非常掙扎。不過說歸說啦，當市場供過於求又轉為買方時，你聯電不殺價也不可能，畢竟外面還有中國、南韓、美國等成熟製程的公司，大家一起殺你聯電不跟著殺下去，那晶片就不用賣了。

所以我們也要做好最壞打算啦，到底最爛是怎麼樣，從2021年拉開來看，狀況最好的毛利率為2022年第二季46.45%，當時正好受惠台幣大貶值而爆發。至於最低迷的毛利率為2021年第一季26.53%，如果我們簡單把這一季當作2023年第二季的三率，再搭配營收，其實獲利就可以有個底了。

聯電 （2303）每股盈餘

聯電2023年第二季營收為562.96億元，季增3.85％、年減21.87％，這跟月營收的狀況也是一樣，年增同時遇到基期、景氣問題，季增則沒什麼問題，微幅成長。以台幣美元匯率來看，因為美國升息放緩、台灣央行跟著升息縮小差距，因此匯率在第二季趨於穩定而稍微回貶，對聯電來說就是好事，因為可以換回更多的新台幣嘛！

接著再以上面最差的財報表現來看，2021年第一季稅後淨利率為21%，用這樣的數據就可以算出2023年第二季有機會繳出118億元的稅後淨利，套用目前股本換算得到的EPS為0.94元，對應2022年第二季1.74元來看，會出現年減45.98%，這提供給你參考，反正下週法說會公布，就知道數據了如果你要問我為什麼聯電都不漲？原因也很簡單，基本面還不是很好，產業展望也不佳，加上台積電還在載浮載沉，而且FED七月升息一碼的機率也不低，半導體族群可能還得再撐一下子。

不過如果從技術面及籌碼面來看，又是另外一回事了，有機會再寫一集跟大家分享，以技術面、籌碼面角度來看觀察聯電短、中、長期股價走勢。

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