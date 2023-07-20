元大賣廣達股 賺1.5億

搶發AI財，首見金融業大賺。元大金昨（19）日代旗下子公司元大證金公告，出脫廣達股票3,000張，獲利1.58億元，出脫後，元大證金將不再持有廣達股票。為何賣廣達股？元大證金昨僅低調表示，是資產配置的獲利了結。

據元大證金去年底財報，當時元大證金僅持有廣達1,000張股票，持股成本是88元，到今年第1季底，元大證金再加碼了2,000張廣達股票、持股成本下降到75至88元左右，合計第1季底握有廣達3,000張。

據公告，元大證金從5月26日到昨日止，賣出3,000張廣達股票，每單位價格114至209元，較首季持股成本75至88元，幾乎是翻倍大賺，交易總額3.94億元，處分利益達1.58億元，換言之，元大證金已全數出脫3,000張廣達股票。

元大證金僅是元大金控旗下一家子公司，也是全台唯一一家「證金公司」，專營股票融資融券及不限用途的款項借貸。

依規定，金融業買賣股票都不需要公告，僅證金公司若是持有同一檔股票、交易額達3億元以上才需公告，導致元大證金昨率先揭密了股票操作動向。