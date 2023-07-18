聽新聞
test
0:00 / 0:00
她認賠帳上虧損11萬多的長榮（2603）！ 買進理由曝光：同事靠航運股買特斯拉
去年雷龍看著同事靠航海三雄買進一台特斯拉，心癢難耐也跟著當航海王當沖，前期的確有小賺一些，漸漸的由盈轉虧甚至到大虧，當時信仰「一張不賣，奇蹟自來」，換來的卻是大股東跳船賣到一張不剩，賠很多的雷龍不願面對不想認賠，就這樣拖到現在。
這期間不是沒想過停損賣掉，而是還沒準備好面對虧損（如同跳船前要先克服懼高恐懼），隨著對股票市場的認識，還有對未來的持股規劃，建立了更強韌的心態面對，於是雷龍決定在今年除息後賣掉。
時間軸詳見圖表：
若單純從買進成本與賣出淨收入來看，帳面虧損為113,298元，看起來很嚇人（2個月薪水就飛了），但將股息及減資退款算進去，虧損降為61,919元（保住1個月薪），似乎還可接受（看很開）。
這兩波較大金額停損後，雷龍記取教訓，告訴自己不要盲目跟風，也不要碰不懂的飆股；最後還是那句老話，「不要怕停損」，想清楚就行動，千萬不要歹戲拖棚（跟感情一樣）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言