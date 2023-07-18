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14家金融股EPS持續回穩！專家：六月除「這4家」其餘全轉正成長

聯合新聞網／ andyworld
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

到了現在這個時候，2023年已經過完一半，一家公司業績的好壞也可看出端倪，至於國內14家金控的表現如何呢？個人覺得雖然沒有大鳴大放，但逐漸回歸正軌了！

一、2023六月份金控自結EPS與增減幅度

六月份「單月EPS」獲利前五名：

富邦金（1.11元）

國泰金（0.85 元）

中信金（0.47元）

元大金（0.39元）

開發金（0.30元）

前六月「累積EPS」前五名：

富邦金（3.18元）

國泰金（1.98元）

中信金（1.48元）

兆豐金（1.35元）

元大金（1.20元）

前六月累計EPS「增加幅度」：

兆豐金（137％）

台新金（106％）

玉山金（44％）

國票金（32％）

華南金（31％）

很熟悉的前三名資優生歸位，在「單月獲利」和「累積EPS」的排行榜中又開始出現身影，也就是富邦金、國泰金和中信金。而前年獲利亮眼的開發金，在六月也帶著不錯的業績擠進單月獲利排行榜的行列。累積EPS的的部份裡面，與去年同期相較之下，六月的狀況比五月多出兩家正向成長的公司，除了四家壽險部位較大的金控之外，全數轉為正成長。

二、配息狀況

圖表的股價是7/13的收盤價，在當下殖利率的欄位中，依然沒有超過5％的標的，但是超過4％的則有元大金、台新金、永豐金和中信金四檔！除元大金已經發放現金股息之外，其餘的都還未發放，但時間應該也不遠，至寫文當下所知道的資訊為，台新金將在7/26發放0.51元現金及0.42元股票。

另外，富邦金也將在7/20發放1.5元現金，玉山金在7/27發放0.19元現金與0.38元股票。

三、長線狀況

至於長線的價位一樣是7/13的股價數據。其中各家公司變動的幅度與上月相較並不大，國泰金目前低於十年線，在這個觀察上來說是比較有長線價值的標的。玉山金在五年線上下徘徊，新光金就比較長一段時間在十年線以下。

四、觀察與結論

幾個官股行庫的狀況表現都不錯，和去年同期相比，兆豐金在基期比較低的狀態下出現137％的累計EPS漲幅，其他如華南金和第一金也分別有31％和30％的漲幅，雖然合庫金是較低的6％，但也算是有搭上成長的列車。若新手投資金控股，官股行庫的穩定性應該可以設為首選標的。

元大金有搶進單月獲利及累積EPS的前五名當中，表現也很亮眼，遙想幾年前開始在做這些統計的時候，還時常拿元大金與玉山金做比較，現在元大金的EPS已經和玉山金有一小段差距了！全球股市復甦，台股也活蹦亂跳，每天成交量都在3000億元上下，甚至這幾個月也有幾天超過4000億的天量，作為臺灣券商龍頭，元大金自然從這個金雞母當中獲得不少收益，加上元大銀行的助攻之下，使得元大金的數據表現穩紮穩打。

比較受人矚目的三家壽險型金控，富邦金、國泰金與開發金，受惠於股市飆漲及股息入帳旺季，三家表現持續回穩。開發金光是六月的EPS（0.3元）就與前五個月的累計EPS打平，上半年擁有0.6元EPS的成績，股價上也在12～13元之間徘徊好一陣子，頗有打底的意味存在。不過臺灣相當熱門的國泰高股息ETF（00878）擁有超過3％比重的開發金，隨著開發金今年沒有配息的狀況發生，於下次的成份股調整當中「有可能」會被剔除，開發金是否能承受大量釋出的賣壓呢？這方面則是有待觀察。

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

金融股 EPS 2882國泰金 2885元大金 2891中信金 2883開發金 2886兆豐金 2880華南金 2884玉山金 壽險

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