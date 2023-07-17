鴻海（2317）下半年準備旺起來？ 預計將出貨iPhone15達8400萬支

【撰文・馬克的小知識大財富】

本篇內容如下

1.本週台股與鴻海籌碼面

2.緯創、廣達股價超車鴻海

3.鴻海迎接下半年旺季，預計出貨8400萬支IPhone15

2023年07月14日，本週台股上漲619.5點，漲幅3.72%，收在17,283.71元，外資群買超291億元、投信買超0.91億元、自營商買超74.7億元，總計成交18,404億元，金融類股上漲54.28點，漲幅3.41%，收在1,647.72點、電子類股上漲42.16點，漲幅5.22%，收在849.97點。

台指期貨，外資群上週期貨空單留倉244張，本週轉為期貨多單留倉1,085張、投信期貨多單增加2,521張、自營商期貨空單增加1,014張，留倉空單8,224張，合計留倉空單1,787張。

短線交易就是零和遊戲、你死我活，上週外資群將期貨多單轉為空單，台股下跌251.33點，當散戶想要開始看空想買入期貨空單，本週外資群又將手上期貨空單轉為多單，五個交易日連續四天都呈現上漲，台股漲了619點，讓持有期貨空單的散戶不得不回補，短線交易變化非常快速，當你想清楚策略時，外資群已經轉換不同策略，準備要從你身上拿走錢了，在短線交易不管怎麼玩，外資群有期貨、有現貨、有系統，一般投機者怎麼可玩得贏外資群，九成短線客都會將錢送給政府、券商和外資群。

鴻海本週上漲4元，漲幅3.79%，收在109.5元，成交159,914張、成交金額171億，外資群買超3,084張、投信賣超503張、自營商賣超4,515張，合計賣超1,935張，本週股價回到除權息後109.5元的價格，鴻海除權息前主力借券賣出8,981張股票，主力就瘋狂打壓鴻海股價，讓鴻海股價顯得很弱，讓自己好回補這8,981張借券賣出的股票，不論股價如何漲跌，都無法改變鴻海淨值101元，一年可以賺10元，配出5元與股價就在淨值區的事實。

緯創、廣達股價超車鴻海

緯創股價142元、淨值34.02元、EPS4元、淨值比4.1倍，廣達股價198元、淨值39.66元、EPS7.51元、淨值比4.9倍。

緯創五月份就傳出高層賣出手上持股，從總經理到高階主管截至六月份已經賣出1,007張自家股票，一堆散戶還是會被新聞媒體、財經作家洗腦，緯創加碼不嫌晚，近三週外資群已經賣緯創73,265張，股價從90.8元上漲至142元，這樣不難理解，因為投機者也知道緯創已經到瘋狂價格，所以從緯創80元就開始借券賣出268,254張，主力就透過籌碼拉抬緯創股價，讓借券賣出的投機客去回補股票，截至本週借券賣出減少60,947張，融資餘額增加至16,622張，代表市場開始越來越多人看多，這時主力就會開始殺多方投資人。

廣達近兩週外資群賣超49,536張股票，借券賣出近兩週增加34,190張，主力非常有可能拿對出，對付緯創借券賣出投機者相同招數，將股價拉抬上去，讓借券賣出的投資者不得不回補股票，當市場投機者都跑去看多時，就會開始殺看多的投機者，短線交易一買一賣成交易，主力也是看著散戶的行為做出對應策略，當散戶看空，主力就會去做多，當散戶做多，主力就會去做空，就是想要讓投機者在市場上無法掌握基準點，所以許多人在股市中，都會認為他只要買入股票後股價就會下跌，當他賣掉後股價就會上漲，其實這些都是非常科學，主力可以透過統計了解市場散戶心理與手上股票的均價，使用籌碼讓你對於股市感到絕望並且從你身上賺走錢。

六月份電子代工廠營收

鴻海六月份營收：4,228億，累計六月份營收27,654億，年減5.24% 廣達六月份營收：902億，累計至六月份營收5,112億，年減10.7% 緯創六月份營收：811億，累計六月份營收4,186億，年減11.1% 仁寶六月份營收：816億，累計六月份營收4,533億，年減15% 和碩六月份營收：827億，累計六月份營收5,988億，年減1.34% 英業達六月份營收：477億，累計六月份營收2,508億，年減5.18%

電子代工廠，六月份五家代工廠營收加總起來都沒有比一家鴻海還要多，緯創與廣達營收合計還不到鴻海的一半，股價已經漲上天，股價會瘋狂到多少沒有人能知道，連巴菲特都無法預測，但股價最終還是會回歸到基本面，畢竟 AI 市場的營收目前都還沒反應在市場上，AI 概念股的公司都已經上漲一個大波段了，只能說散戶的眼中沒有股票價值的概念，只有會波動的股價，股價會上漲就是好公司。

如果你已經在緯創、廣達，或是AI概念股中獲利，股價上中過程中，最好不要再進去玩，因為你只是幸運中在這檔股票提早下車的老鼠，如果你又忍不住追進去買就有可能成為最後一隻老鼠了，就算你很幸運在緯創、廣達中賺到錢，但你不一定能在下一檔股票中獲利，只要你是喜歡追飆股、題材股、熱門股的投機者，你會用你的運氣賺錢，最終用你的實力將錢賠回去的。

蘋果iPhone 15新機量產在即，鴻海鄭州園區全力備戰準備糧草，法人預估，隨著iPhone 15新機8月量產，下半年備貨將達8,400萬支，年增12%，顯示蘋果對於秋季將發表的iPhone 15新機銷售深有信心，鴻海不評論單一客戶訂單動向。針對本季展望，鴻海表示，目前已進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，第3季將較第2季成長，預計第3季的季增幅略高於前兩年度水準；若相較於疫情前，則約略相當。

鄭州富士康園區目前正緊鑼密鼓招募工人，每日招募約千人，隨著8月下旬進入大量生產，屆時招工水準可望日招達萬人，旺季激勵獎金也將大幅提高，目前鄭州富士康園區針對離職首次返崗者，入職底薪為人民幣2,200元，並給予旺季激勵獎金人民幣7,500元。 對於週期返崗者（入職次數超過兩次），旺季激勵獎金可達人民幣8,000元。

供應鏈分析，每一代新機型量產前，園區內最為忙碌的工序是產線的升級改造，一般而言，新品量產前富士康會用四個月時間對生產線進行改線和改造，8月底前完成80%以上的產線升級改造，剩餘兩成左右的產能，主要為後期產品可能出現供不應求情形預作準備，兵馬未動糧草先行，鴻海鄭州園區近日已為8月量產提早準備，鄭州富士康iDPBG相關主管為確保高峰量產時順利，近期視察鄭州園區的國貿招募中心、宿舍區與餐廳等設施，尤其去年受到疫情衝擊，鄭州園區發生員工騷動，導致員工無法安心工作，鴻海今年特別改造山頂公寓、豫康南宿舍，以及華鴻三大宿舍區，針對房間、衛浴、空調等進行翻修與改造，讓新進人員安心入住。

作者：馬克的小知識大財富

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：鴻海迎接下半年旺季，預計出貨8400萬支IPhone15