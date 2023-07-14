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他買中信金（2891）卻被笑！網鼓勵：這價格以下值得進場
金控股6月獲利暴衝，累計上半年獲利破百億元的金控增至十家。有投資人規劃買進中信金（2891），他表示，「套住就參與除權息，當長期投資」，卻被其他人吐槽「便宜的時候不買，現在進場幹嘛？」還有人直言「這支要等20以下再撿」。
一名網友在PTT發文表示，他規劃投資中信金，他指出，雖然現在大家都在瘋AI概念股，比較少人討論金融股，但他仍打算投資，「套住就參與除權息，有1元，當作長期投資」。
其他網友則留言「現在貴了兩成多，我等五年」、「這支就是20以下才撿」、「現在熱錢不太容易進到金金，還會被抽走」、「1元只值20」、「1元5%我只給20」、「配一塊，不如去買00929賭他上20」、「只值20」、「一元金最高就是20」。
還有人留言「25推這檔實在害人啊」、「我就搞不懂便宜的時候你不買，現在進要幹嘛」、「現在進場放十年成本15，做好長期投資準備」、「把錢卡在金融，這樣不好玩」、「超過20投資價值大減」、「19不買25才買，笑死」。
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