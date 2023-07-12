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台驊出售陽明6000張 已參與除息「股息破億」實際獲利9582萬元
貨櫃輪7月旺季不旺，低潮期恐將延續，台驊（2636）考量提高資金使用效益開始出售手中持有的貨櫃輪股票，繼昨天出清手中的長榮海運（2603）持股後，今(12)日在公告賣出6000張陽明持股損失4183萬元，不過台驊進一步表示，6000張陽明全部參與除息後才賣出，扣除股息收入，實際獲利為9582.8萬元。
海水退潮後，貨櫃輪成為被賣出的對象，台驊今天公告於3月10日到7月12日出售陽明海運（2609）的部分持股，這區間共賣掉6000張，每股平均價格為50.42元，交易總金額3.02億元，投資損失為4183萬元。
台驊今天進一步說明，出售陽明的部分是獲利，出售陽明6000張，全數參與除息，在除息後售出，股息收入1.37億元，扣除帳上損失4183萬元，實際獲利為9582.8萬元。另外，昨天公告出售長榮海運3300張的股息收入是2.8億元，出售長榮海運實際虧損金額為1.37億元。
市場比較擔心，被投資人稱為「最懂海的男人」台驊董事長顏益財，繼清空長榮股票3300張、損失4.17億元持股後，今(12)日公告於3月10日至今日出掉陽明6000張持股，雖然台驊表示為提高資金使用效益，市場擔心是看壞後市的警訊。
此次台驊出手賣陽明共6000張持股，尚持有約2.1萬張，持股比例約0.6%。
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