緯創（3231）成萬海翻版？鄉民卻指「1前提」才會跌 PTT曝關鍵時機
AI伺服器概念股緯創（3231）近期表現亮眼，12日盤中再度亮燈漲停至124元，創下新天價。PTT網友討論，近期緯創走勢與萬海（2615）當年類似，頻頻漲停後一路衰敗，好奇問「緯創到多少才會是353的萬海？」但網友認為，AI不像航運一樣是景氣循環股，除非「美國宣佈不搞AI」，股價才有可能下跌，不過也有人認為等明年營收公布後就可能跌價。
一名網友在PTT發文表示，緯創近期走勢跟當年的萬海很像，他回憶道，萬海在兩年多前「超猛」，連拉4、5次又漲停，每次開盤不到15分鐘就漲停，接著從骨架353元一路衰敗，至今剩下51元，跌幅達到85%。
該網友表示，「近期相關的AI緯創頗有當年海哥的走勢，動不動就漲停，今天變成『緯創又漲停了』，緯創的空軍RIP，大家預估緯創還會漲多少變成萬海353翻版呢？」
其他網友則留言「差很多，AI不會是景氣循環股，上看1000」、「哪天美國宣佈，不搞AI了，恐有危及人類風險，那一天就會掉下來了」、「我沒買AI啦，但人口減少，請不到人怎辦呢？就問30年後長照機構請夠人嗎？我要機器人照顧我、按時餵藥跟聊天」、「代工廠的代工本質又不變，頂多就是量變大，毛利是會差到哪去」。
還有人留言「低標600」、「緯創eps超爛，要等明年營收開出吧，有夢最美，跟海一樣，獲利跟不上自然就跌很快」、「緯創算以前熱門定存標的了...不能這樣比吧，覺得電子股會像海運一樣泡沫？」、「的確是等eps算的出來的時候就有人會在那邊算了」、「還沒有算eps的文出來，還會繼續噴」。
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