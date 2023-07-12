上詮（3363）、時碩（4566）一周漲破兩成！專家：這數據早就預言答案

【撰文・玩股小博士】

周轉率雖然是技術面指標，但其實裡面具有籌碼面的領先意味，畢竟股票換手就很有可能出現籌碼面的行情，不然為什麼周轉率沒事會提高？這就表示有新的籌碼或投資人進場了嘛！

巴菲特曾經說他們的股票都幾乎沒人交易，而且超過九成以上都是長線投資的有錢人大戶，所以他在投資股票也喜歡這種形態的公司。不過我們如果是要做波段的，那就不能這樣搞，反過來說，交易的人越多越好，表示股票一直在「換手」，這時候你可以看「股票周轉率」。這個指標的意思是指當日轉手股票的成交量佔整體成交量的比例，舉個例子，如果一檔股票當天成交量100張，但是有30張是來自不同投資人之間的買賣交易，那麼當天周轉率就是30%（周轉張數30張÷總成交量100張），當你看到周轉率開始衝高，通常代表有新的投資人開始進場參與，那麼股票成交量的動能就會提升。所以巴菲特其實就不喜歡周轉率太高的股票，因為會出現短線投機熱。

台股周轉率排行

如果要看周轉率高的公司，那這就是波段思維，不要拉到太長線，只要看當日或近五日的周轉率變化即可，上表是台股中7月5日周轉率最高的前五名，分別是上銓、波若威、毅嘉、三商電、時碩工業，這裡面的單周漲幅最低是毅嘉14.53%，最高則是上銓23.8%，但拉到當天漲停版的則是時碩工業，其實這也代表周轉率高的股票，確實可能出現一些短線上的行情，接下來就針對單周漲幅最高的上銓以及出現漲停板的時碩工業來簡單觀察指標吧。

上詮(3363) 技術分析

拉開上詮近三個月的技術線圖來看，再同時對照週轉率變化，確實是有高度關聯性，過去周轉率拉高曾經出現三次，股價也確實因此拉了三波行情。近期周轉率發生變化，則是在2023年6月30日，當天收盤的周轉率在3.4%，結果最新周轉率居然已經衝到45.22%，所以股價就從41.6元一路飆高到51.5元，確實有出現上漲行情，不過要特別注意，當日周轉率只要接近或超過五成時，通常就會開始慢慢降溫了，股價就很可能會跟著往下走。

時碩工業(4566) 技術分析

再看到時碩工業，股價及周轉率同樣出現高度相關性，近三個月出現兩次的行情，前一次是在2023年3月30日，周轉率為0.38%，後來在4月25日最高拉到18.46%，這一天的盤中股價最高衝到69.7元，一路從51.5元飆上去，並創下當時的波段新高，不過接續發展的周轉率開始下修後，股價又回到53元附近。近期周轉率更是經典，最低是在2023年6月14日的0.64%，股價收盤就在54.7元，接著又開始一路往上衝高，7月5日漲停的這天，周轉率拉到突破兩成的24.89%，比前一波大漲的周轉率又更高，因此股價當然又再度創高，甚至也來到漲停的72.6元，不過這也跟上銓有一樣的問題，只要拉到最高之後，就要注意周轉率恢復到日常，股價就可能隨之下跌。

最後來整理指標運用的重點，簡單來說，周轉率雖然是技術面指標，但其實裡面具有籌碼面的領先意味，畢竟股票換手就很有可能出現籌碼面的行情，不然為什麼周轉率沒事會提高？這就表示有新的籌碼或投資人進場了嘛！不過周轉率也不可能常態會維持在高檔，因為股票不可能每天都有人爆大量在買，而且短線進場看到股票上漲之後，當然就有人會出場賣股，周轉率就會恢復日常水準。所以我們要抓的進場時機應該是，周轉率還沒衝高或者正在往上衝高，遇到下滑時再來注意出場。至於怎麼每天看這些變化？你就每天從「台股周轉率排行」看一下，就知道當天周轉率最高的是誰了，再從個股技術分析研究，馬上能掌握個股周轉率及股價漲跌的變化。

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