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康舒（6282）股票抽籤！ 專家：預計報酬近30％…難得張數多人人有機會

聯合新聞網／ 股海老牛
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

認識老牛都知道，我愛買股票勝過抱現金，上禮拜我辦了「京好籤」，以後就算沒現金也能抽股票，從此無腦拚抽籤，中一次就回本。

康舒（6282）收購ABB旗下電源事業部，第3季營運有望吞大補丸，擴展營運需要增資補現金，也用來還錢降低負債比。

這次有1.7萬張可以抽，難得張數多，人人有機會，價差30％抽中賺一萬二，祝大家通通「-70」（中籤）。

「康舒」上市增資

申購開始：7/12

申購截止：7/14

抽籤日：7/18

申購價：38.8元(戶頭請準備38870元)，預期獲利金額：11630元，預期報酬率：29.92%。

康舒為全球前十大交換式電源供應器廠商之一，隸屬於金仁寶集團成員，早期以高瓦數的工業用電源為主要經營項目，後來跨入消費性電源領域。生產基地位於台灣淡水、東莞、武漢、菲律賓等地。

主要客戶為國際IT品牌廠、NB代工廠、台系伺服器ODM代工廠、全球資料中心業者，主要競爭對手為台達電、光寶科與群電。

老牛還要教大家幾點，抽籤申購基本技巧：

1.尋找價差20%以上

2.抽到進來就賣掉

3.賺到吃一頓好料

4.尋找下一檔抽抽樂！

祝大家有抽有中獎，老牛真的沒抽籤運啊！（嘆）

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

康舒 股票抽籤

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