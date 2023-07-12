老闆大買3萬張股票…若算出進場價位投資隨便賺？他：想起國巨前妻賣股事件

【撰文・玩股小博士】

光罩董監事五月份大買三萬張，所以大家算出五月份平均股價去反推公司派的進場價位，只要股價低於他們的進場價位就可以進場...

借錢投資是不是好事？這見仁見智，如果平常你有一套投資常勝的策略，而且每個月不怕虧損有能力還款，那麼借錢是有機會放大利潤。但反過來說，如果平常投資就是一顆韭菜，那借了錢也就只是變成巨型韭菜而已，投更多錢被收割罷了。總之，借錢投資就是一體兩面的事情，你不要問這件事好不好，而是要問自己行不行。

延伸這個概念到公司，道理也是一樣，公司派有能力的話，照樣可以借錢投資，但上市櫃公司都有規定，每個月董監持股必須申報，而且手上都要有一定比例的張數，這規定按照公司股本而有不同的標準。所以你有發現一件事嗎？很多老闆都幾乎不賣股的，因為只要這個月賣掉，隔一個月就會申報公開讓大家知道，馬上就被全世界追殺，老闆是不是想幹嘛！既然賣股會遭受輿論壓力，這時候就出現股票質押這件事情了，畢竟上市櫃老闆都有公司非常低成本的股票，而且如果公司發展的順利，理論上來說，股價都會越來越高，所以他們就拿這些股票當抵押品跟金融機構借錢，只要在正常的維持率內就不用擔心被斷頭。但是董監持股質押也是一體兩面的事情，某些公司明明獲利也不好，股價又很震盪，結果老闆突然質押了一堆股票，這時候如果又開始賣股，你就必須小心了...有鑑於此，我們就來看看台股中有哪些公司的質押比特別高吧，先說，質押高不代表公司好壞，每一檔股票的背後都有不同故事，甚至是公司派作風都有差別，所以這就必須個別檢視。

台股上市櫃質押比重前五高大解密

依據公開資訊觀測站的最新資料來看，我幫大家整理了質押比例前五名的公司，分別來介紹一下：

光麗-KY：2023年五月質押比100%。想不到公司派居然把全部身價都壓進去了！這邊補充一下，公司之前是光電產業叫做「光麗光電科技」，但2021年底轉型成化妝品公司，也改名成「光麗生技」，目前有七成營收來自保養品及化妝品。

台境：2023年五月質押比96.8%。這是一家來自高雄的環保公司，主要針對污水處理及政府單位土水專案服務，如果看公司產業其實還算不錯，但質押比也是挺高。

龍邦：2023年五月質押比94.3%。這是一家建設起家的公司，後來開始跨界投資，也開始進入股市發展，台灣人壽被中信金併購就是非常著名的經典案例，而最近當然就是泰山經營權之戰，四月質押比86.8%，顯然龍邦連續質押拿到的資金都拿去買泰山股票了。

三陽工業：2023年五月質押比91.6%。三陽工業也是最近很熱門的股票，從機車品牌SYM起家，後來又代理現代汽車製造，近年更轉投資農林並擁有經營權，而四月質押比為60.2%，這是來自拉高公司派的「千景投資有限公司」突然增加質押部位，而這家公司的代表人是吳麗珠，也就是董事長的妹妹，過去公司派質押後是跑去買農林股票，因此最新質押張數又增加，可以持續觀察後續有沒有什麼投資的新動作。

光罩：2023年五月質押比87.5%。2023年半導體概念股都一片慘淡，畢竟台積電單月營收出現年減，加上庫存問題確實浮現，所以市場對台積電的熱情也是有一天、沒一天，這也讓整個族群陷入一灘死水，不過光罩居然在這時候拉高質押比，從四月45.5%拉到五月份的87.5%，此外公司派竟然還增加持股三萬多張，這是不是代表公司派對未來營運展望有些想法呢？

從這五檔高質押比的公司來看，除了龍邦為了搶泰山經營權而拉高質押比，還有三陽工業突然質押了一堆股票之外，這是兩家要特別注意的公司，因為前面我也提過，他們在相對高檔質押借款，如果遇到下跌就有維持率的問題，可能要面臨斷頭或補錢的風險，就要特別注意股價下跌時，是否引發質押斷頭的機制。另外其他三家公司的質押比都屬於長期維持高檔，他們大概都在股價低檔就質押，就目前看起來，維持率是比較沒有壓力的狀態。

不過光罩就特別引起我的興趣了，當董監質押比突然拉高，突然持股又大增三萬多張，這是不是代表公司派看好公司未來前景？所以質押借錢加碼自家公司呢？我們近一步來追查！

光罩在玩什麼把戲？

說到光罩這家公司，其實他們主要是生產積體電路的模具，IC製造商要蝕刻電路圖案時，就要透過光罩顯影定向，所以半導體業的景氣也會帶動公司的獲利，而且這些光罩都是單次性使用的耗材，你用一次就要丟了，所以現在產業走弱時，營運力道當然就轉弱了。回到五月份的董監事加碼股票，這是不是代表公司派認為產業即將反轉呢？在說這件事情之前，我們先從目前董監事持股狀況研究到底是哪位董監事突然加碼。

從五月份內部人申報的持股狀態來看，那三萬多張增加，原來是來自大股東「友縳投資股份有限公司」拿到一席董事，所以前面說的加碼其實並沒有這件事，這邊補充一下，這家公司代表人是楊貽婷，其實就是副總經理兼發言人啦。換句話來說，這是來自公司派選任而增加全體董監事的持股，此外，這個大股東質押股票也不少張，目前公司持股36,731張，結果股票質押就高達35,950張，質押比高達98.5%。所以這就找到答案了，光罩董監事持股增加、質押比重拉高並不是看好產業前景，而只是單純把「新任」董事的持股、質押納入計算而已！

那麼公司派到底是把誰換掉呢？只看五月申報也找不到，所以我再另外查詢四月內部人申報持股狀態，一樣把差異之處匡起來，可以發現前任董事是「富碩投資股份有限公司」，其實這是來自力積電旗下的公司，換句話來說，2023年在董監事改選之後，光罩公司派已將力積電派系換成自己人，值得一提的是，新任公司席次代表是找張明忠擔任，他過去在台達電任職高達40年，而且專長在能源相關，最高階當到副總裁並退休，所以光罩接下來或許有機會發展綠能或類似台達電的運作體系。

回到光罩的案例，我是要跟大家分享，你千萬不要看到什麼董監事股票大幅度增減，就急著多做解釋，其實光罩執行長吳國精在2023年四月就幹過這件事，他把一堆股票轉移到老婆跟女兒名下，隔一個月的申報也引發熱議，甚至還造成股價下殺，大家都以為執行長可能想學國巨前妻賣股事件，但後來我們就知道，其實沒什麼狀況，當然啦，如果他真的想這樣搞，我們也不能怎麼樣（哭），所以投資還是要多注意這些細節。

而這次董監事持股大幅度加碼，其實也只是董監事改選而已，也沒什麼事啦，完全沒人加碼也沒有人質押，就是重新計算持股、質押狀態而已，真的不放心還是想對照，那就等六月出爐再仔細觀察一遍吧，至少這是用改選後的董監事持股在比較，基準值才正確。絕對不是什麼韭菜幻想文：「光罩董監事五月份大買三萬張，所以大家算出五月份平均股價去反推公司派的進場價位，只要股價低於他們的進場價位就可以進場，因為殺低了老闆會護盤，或者進場之後套牢還安慰自己說景氣蕭條沒關係，老闆跟我們一起度過，黑暗之後就是黎明的到來囉，我是股神等著見證奇蹟吧，一切的一切早已預告在前！」醒醒吧...老闆們長期持股成本絕對比現在才進場的韭菜還低啦，而且人家幾乎全部股票都拿去質押了，這都是擔保品，也等於幾乎不賣股了，所以是韭菜套牢陪著老闆，才不是什麼老闆跟大家同時買進吧？你真的看到董監事就手抖想下單，或最近有朋友跟你說光罩不錯，所以特地分享「內部人偷偷加碼」內餡給你吃時，記得做做功德，把我這篇文章分享給他看一看...

股票高質押率並不代表什麼

從這次五檔例子來看，高質押率其實不代表什麼，重點還是在股價維持以及董監長期持股狀態，而且質押也不代表公司派一定要借這麼多錢吧？舉個例子來說，如果某個董事長把市值100萬的股票通通拿去質押，按照市場行情最高可以借60萬，這維持率就是166%（市值100萬/借款60萬），但如果今天這個董事只借30萬，那維持率就會變成333%（市值100萬/借款30萬）。簡單一點來說，市值越高、借款越低，維持率就會越高，如果低於130%就會出現斷頭，也就是俗稱的追繳放款或斷頭賣股，如果董事長投更多股票進去，抵押品市值大成長，那麼斷頭機率當然也會降低。換句話來說，如果你看到股價高點時，公司派居然跑去質押，甚至還在同一時間開始賣股，那就要注意了，因為放款金額我們無從而知，假設公司派在高點質押當然可以借到更多資金，然後遇到股價上漲他就一直賣股票，這都會讓維持率下滑，而且賣股票也會出現在次月的申報表中，如果出現這些狀況，當然就危險了。

回到2023年五月份質押前五大的公司來看，他們至少都沒有亂賣股票，唯一的問題應該是股價高、低點，還有公司營運狀況好不好，別忘了基本面夠優秀的公司，也能避免市場空軍狙擊或股東賣股的機率，這對高質押率的公司派也很重要，否則市場沒信心讓股價跌下來，第一個就是公司派要被股東罵，再來是自己持股有斷頭被賣的風險，還要補錢進去，這也是次月申報就會被攤開在陽光下，所以就算我們不知道公司派放款的金額及維持率，只要啟動斷頭機制賣股，這也是馬上會被金管會發現的。

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