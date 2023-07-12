台驊認賠 出清3,300張長榮持股

海運不旺，台驊認賠長榮。台驊昨（11）日公告出清手中持有長榮海運股票3,300張、損失4.17億元，隨著海運市場7月旺季不旺，台驊也決定出清手中長榮海運持股，希望提高資金使用效益。台驊公告自今年3月2日起到7月11日止，出售長榮海運3,300張，每股平均價格106.24元，交易總金額為3.5億元，損失金額為4.17億元。

雖然台驊公告無法研判是否有參與除息，但根據成交價格推估，台驊應是參與除息後才出售持股。若果，法人認為，台驊實際損失金額應不如帳面來得大，甚至不排除小獲利的可能性。

國內投資圈被公認最懂海運的台驊董事長顏益財，日前也特別提到，投資貨櫃輪不能短線，如果能抱個兩、三年，投資報酬率最少30%、50%；據了解，台驊估累計持有陽明海運達2.2萬張、持股比重約0.6%，這個部分將長期持有，將手中的長榮海運股票出清，資金才能更靈活運用。

對於全球貨櫃輪市場展望，台驊指出，全球運價再跌機會及空間都不大，從5月美國線的長約談判可以看出端倪，各船公司都蠻團結，不願意簽下賠錢不合理的長約價格，不過，市場貨量一直無法回升，會讓海運市場運價反彈無力。

業內人士指出，貨攬業龍頭台驊自疫情以來，憑藉著對海運產業敏銳嗅覺，加上投資攻守有度，堪稱是此番榮景主要受惠者之一，甚至被投資圈譽為「航海王」，而台驊董座顏益財也因此被市場冠上「最懂海運的男人」的封號。