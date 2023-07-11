台企銀（2834）認呆帳提5.5億 網酸「踩到核彈？」預言：先跌半根

台企銀（2834）公告自結上半年獲利，上半年合併各項提存前稅前盈餘82.52億元；提存後稅前盈餘74.37億元；稅後純益62.06億元，均創歷年同期新高紀錄，上半年每股稅後純益（EPS）0.77元，6月增提備抵呆帳共提存約5.5億元。PTT網友質疑，「一次提五億是踩到核彈嗎？6月換董事長，才把前朝的帳一次清除？」，還有人直言「明（11）天先跌半根」。

台企銀指出，6月單月自結合併各項提存前稅前盈餘13.78億元，較上月成長10.86%，穩定成長，但為持續強化風險承擔能力，6月增提備抵呆帳共提存約5.5億元，提存後單月稅前盈餘8.28億元、稅後純益為7億元。

PTT網友討論熱烈，紛紛留言「這次戰車開得出來嗎」、「提存13.78億，認了什麼呆帳啊？該大賺的時刻提一堆呆」、「戰車烙鏈了」、「棄嬰戰車開...回掩體放」、「棄嬰呆帳不意外」、「遠銀戰車：可以還我公道了嗎」、「戰車換人開」、「下去吧，明天先跌半根」、「賺爛了賺爛了」。

還有人留言「遠銀戰車開出來」、「不如買台中銀」、「ptt網紅概念股」、「準備噴一根」、「棄嬰就是會動不動提列呆帳」、「一次提五億是踩到核彈嗎」、「半年清理一次呆帳，全在6月打呆？」、「6月換董事長，把前朝的帳一次清除」、「這個月認列，配的爛除息前順便壓股價，不意外，看大戶散戶比例變化就可端倪，估計還要洗1-2個月」。

呆帳意指「無法收回的應收帳款」，當公司向客戶提供信貸後，客戶不再有能力償還付款時發生的一種費用，呆帳必須從公司應收款項中扣除，因此會導致公司損益表中的應收帳款的金額減少。