央行打房配套救換屋族 擬採切結賣房換第二間房貸八成

央行上月新增自然人特定地區第二戶房貸成數限縮至七成管制，引起換屋族哀號，央行近期密集召集公民營大型行庫開會，研議對自住換屋族的配套措施，據悉，央行有可能以換屋族簽署切結書承諾一段期間內賣掉第一套房，來換取第二套房房貸成數八成以及較低利率的模式，來減緩換屋族的資金壓力，至於處分第一套房的期限是一年或者更短，則有待央行政策決定。

央行近來分批召集大型公民營行庫，請各行庫就央行6月16日祭出新增自然人特定地區第二戶購屋債款成數降至七成的管制，提供配套建議，以免自住換屋族因應家庭需求換屋，導致在購置第二戶房貸當下，第一戶房貸尚未清償塗銷，導致第二戶貸款成數降至七成，衝擊其資金壓力。據透露，央行可能放寬這類自住換屋族，簽署切結書承諾期限內賣房，以豁免第二套房房貸成數上限七成，利率條件也可比照買一套房的相對較低水準。

銀行業者表示，換屋族賣第一間房、買第二間房，需要時間處理，一般認為以一年為期應屬合理，但是實務上究竟給予換屋族多長期間，央行目前尚未表明，尚待其決策。

至於有部分行庫反映的換屋族若是買的是預售屋，未來交屋辦房貸能否不溯及既往不必適用新管制，以及提供第二套房過渡性融資彌補資金缺口等，據悉，央行並未鬆口可能不會採納。