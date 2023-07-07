出清仁寶（2324）獲利513萬！ 他卻說「慘勝」：是漫長、苦楚的投資經驗

【撰文・小股東】

2023.07.04把仁寶出清了，總獲利513萬。這是一個漫長、苦楚、慘勝的投資經驗，但也收獲頗豐，尤其在投資經驗方面。

先不要噴我，這可是一趟走了十年的投資，謂之〔慘勝〕，是因為投資效能真的不亮眼。這篇分享文真的完全沒有值得炫耀的條件，且聽我娓娓道來。

第一張仁寶入手於2013.01.07成交價為19.35元(圖一)，並依序在2013至2015年間持續買進建倉，張數最高為272張(圖二)，於2023.Q2陸續抽離資金作其它配置，並於2023.07.04完全出清(圖三)

啟始的投資計劃是20元以下作為合理價買入，預期獲取每年6%的殖利，並估算30元為仁寶的超漲樂觀價，若持有期間股價漲達30元則考慮結束投資。下圖的月K線即是筆者這十年來的縮影

仁寶這趟投資耗時十年，總平均成本為20.3元，總領息3,434,386元，總價差1,695,800元，合計的累積利潤為513萬零186元。

習慣作價差的朋友，請不要和我比較，我認輸。我投入十年所獲取的收益可能僅僅在你彈指之間。而偏好長期持有，選擇存股領息的朋友，歡迎你們來這個園地。以我的投資軌跡為鏡，投資過程枯燥時可參閱我的案例來增加持股信心；選股感到迷茫時也可以在這園地中找尋靈感和資源。

我投資仁寶的原因

連續34年(以上)的獲利以及穩定配息的紀錄

年輕時的我需要工作賺錢，需要努力儲蓄，仁寶給予我每年獲取5%~6%以上利率的期待。在持有期間仁寶也確實未曾出現【獲利虧損】或【無配息】等中止持有的警訊。於是乎就持續地持有仁寶領息。

我出清仁寶的原因

若以技術線型來看，這並不是合理出脫股票的時點，因為技術線型沒有做頭，趨勢正好呢！筆者一方面有其它投資配置的資金需求，再來則是回到投資之初的定義來檢視仁寶。

2023年的仁寶將回到平穩獲利的狀態

下一個年度預計配發股息也大概率將回到約略1元至1.2元的水準，以30元股價計算殖利率僅4%。

說明: 仁寶2023Q1較去年同期營收減少21.8%，獲利則較去年同期降低36%，假若六月營收與五月持平，則Q2營收較Q1將上升17%，我們粗略估算Q2的EPS可能為0.37元，再以上下年佔比5:5概算，則仁寶在2023全年EPS可能回落至1.4元，較去年衰退16%。我們以仁寶的平均配息率70%概算，仁寶2023年度的股息(2024發放)可能回落至1至1.2元之間。

仁寶在大型電子製造商中發展軸向不夠強烈

曾經的電子五哥都是筆者資源池中的名單，因屬性重複性過高，經篩選留存了鴻海、廣達及仁寶。隨著製造業資源更集中在大型企業的趨勢，美國大型企業在當代大行其道，台灣亦然，昔日的電子五哥多規劃出了下階段的發展方向，以佈局方向來看鴻海的電動車和半導體、英業達的伺服器、廣達的雲端、緯創的AI均拍板落槌，唯仁寶的醫療服務最令投資者迷茫。這也是筆者結束仁寶波段投資的原因之一。

出清仁寶原因的總結：

1.仁寶股價已達設定的超漲樂觀價

2.預估來年仁寶獲利及配息將回落

3.仁寶在下階段的發展軸向不夠強烈

在仁寶的投資過程中，獲取了什麼經驗價值

台灣產業在2008金融海嘯中緩慢地甦醒過來，靠著大陸的製造工廠人力優勢逐漸茁壯，金融產業也緩步的擴大資產規模。但2010年後的十年間，投資巿場是比較悶的。投資選股也多半在穩中求勝，我們選股的邏輯力求【穩定盈利】卻輕忽了【成長性】。在選股仁寶的經驗上，這層失敗一覽無遺。

仁寶在2023年後是否會有一波股價的爆發?或許會，然而我們不去做無謂的猜測，我們仍期許回到自己的節奏來走自己的路。

再來是資金配置的問題。過往的歲月，由於年輕工作忙碌，對於可預期穩定配息的仁寶，我們甘之如飴。筆者約莫以三年時間建倉完成，其間現金配息雖然投入其它標的也取得投資效益，然而投注在仁寶的投資本金佔比卻也不低，這部份失去了資金使用的靈活性。

企業的老二哲學已過時，每家企業都應該走出自己的路

在諸多產業中時而出現領先企業及跟隨著，曾幾何時的老二哲學有其道理，跟著領先者的腳步可以少走一些冤枉路。然而時空背景也劇烈轉變，往往洞燭先機的企業更能佔據巿場最有利的地位。台積電、聯電是典型的案例；廣達與仁寶又何嘗沒有相似的情境。當領先距離拉開時，巿場資源將更為大型企業所掌握。仁寶在規模如此浩大的電子組裝產業中，由財報呈現的經營效能及巿場新方向的擘畫上，仁寶確實略遜一籌了。

當年的我選擇了仁寶，另方面也在於仁寶股價低於廣達，更易於入手，這種思維模式時常是小資族的通病。有此經驗後，很值得慎思。

仁寶投資歷程的經驗總結

1.除了穩定盈利作為基礎，投資標的具有長期成長性更是投資的首選

2.堅守超漲的樂觀價是一種無謂的堅持，看似很有原則的堅持可能失去了資金靈活配置的機會

3.多元的配置，除了產業分佈多元外，投資配置至少應該包含穩定領息產品(領息用ETF、債券)及具成長條件的投資標的。

4.在利率失落的年代裡，我們定錨了5%以上的利率就是美好。而今的利率環境驟變，思維更需要有彈性，通膨數字也應常在我心。

以上分享於2023.07.04。本文所討論之內容不作為筆者推薦的理由，有興趣投資的朋友應自行判斷風險。

作者：小股東

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：【2324仁寶】出清仁寶，一場慘勝的投資經驗