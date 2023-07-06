緯創除息股價翻黑 PTT卻看漲：越不信行情越漲給你看

緯創（3231）除息前飆上三位數，5日除息，早盤以104.5元開高，開盤後3分鐘拉上105元，順利完成填息，但之後出現急殺，股價快速翻黑，失守百元，一度下滑至97.3元，但其後跌幅再縮小，力守百元關。PTT網友卻認為，緯創股價還有機會上漲，直言「台灣炒股天堂，就算eps是負，股價還是會往上飆」。

緯創遭證交所列為注意股票，日前公告今年6月自結數，單月合併營收810.99億元，為今年單月次高，月增28%，年減20.12%，稅後純益17.33億元，年減20.9%，每股純益（EPS）0.62元，年減21.61%，獲利較去年同期衰退，但優於首季每股純益0.06元。

PTT網友表示，緯創今年六月淨利21.91億，減少4.58億，年衰退20.9%。按公允價值認列的立訓，去年六月貢獻緯創1.43億的業外收益，今年六月立訓暴漲，由 27.18飆漲到32.45，單月飆漲19.39%，今年六月貢獻緯創12.25億的獲利。

該網友指出，扣除立訓部分，去年六月淨利為20.48億，今年六月淨利為5.08億，年衰退是75.2%。去年六月緯穎貢獻緯創的獲利大約是7.2億，今年六月如果也是這個數字的話，緯創母公司是虧損的，緯創第一季扣除緯穎的貢獻也是虧損的，他直呼「大家加油，把股價繼續炒上去」。

其他網友則留言「台股就是越爛越噴」、「股價領先EPS，繼續噴」、「人家在跟你談夢想，你在這邊算東算西」、「基本面參考用，金流在哪行情就在哪」、「越不相信行情就越漲給你看」、「台灣炒股天堂，就算eps是負，股價還是會往上飆」、「難怪會噴這樣」。

還有人留言「飆股都是直接漲到滿足明後年的獲利預期，等明年每季賺2塊以上的時候再慢慢出貨」、「愛做夢的人，勇於追高，我勸你少管閒事」、「你空軍很抖齁」、「越爛才可以繼續做夢，這波有基本面的跟死魚一樣」、「證交所都不管了我勸你少管閒事」、「影響股票上漲的主因是主力有沒有心」。