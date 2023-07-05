平均地權條例新制上路前搶市台中上半年推案2350億創高

大台中上半年房市推案金額今(4)日出爐，受到《平均地權條例》修法，以及避開總統選戰影響擠壓，上半年推案呈現大爆發，累計總推案金額達2,350億元，較去年同期2,336億元成長約0.6%，明顯高於市場預期，再創歷年同期新高。

展望下半年，整體推案熱區集中在七期、14期重劃區、水湳經貿園區及烏日高鐵站特區，包括興富發 （2542）、遠雄、達麗、聯聚、富華創新(總太地產更名)、富宇及雙橡園等，都有重量級大案進場，預估全年總推案金額約4,000億元，較去年減少約一成。

升息、通膨及政府打房，為房市帶來高度不確定性，但大台中去年總推案金額仍衝上4,502億元、年增35%，不但突破4,000億元大關，更創歷史新高。

台中市不動產開發公會理事長林正雄原預估，今年房市推案量將會較去年同期減少二成、約3,600億元，而第1季市場也確實呈現濃濃的觀望氛圍，建商推案與市場來客均顯得冷清。

公會不諱言，今年房市變數多，包括政府限縮金融政策的效應持續發酵，以及俄烏戰爭、美中貿易戰及通膨等衝擊，加上年底總統、立委選戰登場等。

不過，受《平均地權條例》預售屋不得換約等新制7月1日上路影響，4月起市場明顯增溫，不但建商趕著新制上路前進場推案，不少業者也推出低自備、工程零付款等優惠搶客，致使市場推案大爆發，買氣也是強強滾。

根據台中市不動產開發公會統計，大台中今年第1季推案金額僅約940億元，較去年同期減少17.6%；不過4月單月推案金額爆增為489.6億元，5月再拉升至517.6億元，6月也有402.4億元，第2季單季推案金額約1,410億元、季增達五成。

而上半年推案熱區集中在北屯14期重劃區、水湳經貿園區及烏日高鐵站特區，重量級推案有總銷200億元豐邑「太原YES」、總銷160億元「大華縱橫」、總銷100億元興富發「雍悅一方」等案。

《平均地權條例》新制7月1日上路，對預售市場的干擾也劃上分隔線，未來預售交易將拉長戰線，剛性需求與長期持有成主力。

市調統計，台中今年下半年醞釀進場的百億級大案分佈在七期、水湳、高鐵特區等建設利多區域，上市櫃建商如遠雄、總太、達麗等皆有佈局；豪宅一哥聯聚建設力拚豪辦一哥，總銷270億元的聯聚「中維大廈」，是今年台中最大案。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說，預售屋禁止換約更能顯示出市場真正的供需狀況，對健全房市體質有正面助益。符合「真需求」產品在下半年危機入市，有機會打出漂亮一仗。

如私法人購屋許可制實施後，預期會將私法人的資金導向商辦市場，加上疫後全球產業重佈局，中部產業聚落日漸擴張，商辦詢問熱度增高。

聯聚建設以「超豪宅」規格打造第一座「超豪辦」聯聚「中雍大廈」，刷新全台企業主眼界，銷售成績亮眼，第3季將推出聯聚「中維大廈」，由日本知名建築師隈研吾量身打造，規劃樓高42層、80至150坪產品，總銷達270億元。

而全台最大購物商場「高鐵娛樂購物城」將落腳台中高鐵特區，台中高鐵地王大案「達麗新高鐵案」備受關注，全案總銷180億元，是今年下半年台中第二大新案，預計第4季進場。

此外，遠雄建設插旗七期首作「遠雄琉蘊」，逾千坪基地位在豪宅聚集的市政北七路上，產品規劃三、四房、33至45坪，總戶數336戶，總銷金額約90億元。遠雄也大手筆租下新光三越百貨正對面角地當作接待銷售據點，能見度大開。

隨著水湳地區公共建設逐步成形到位，「豐邑Park One」、「親家中央公園」兩預售案打頭陣為區域定錨，更為區域內預備進場新案奠定信心，包括富華創新、雙橡園、龍寶、久樘、國聚、大毅等都有土地庫存。