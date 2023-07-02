長榮鉅額交易 傳買家為張國華

長榮集團分家之路持續推進，近日看到兩大控股公司巴拿馬商長榮國際（EIS）及長榮國際（EIC）將資產用市場合理價格變現，方便未來分產時計算價值，長榮國際上周五（6月30日）第二次申報賣出長榮航空，市場也傳同一天長榮海運鉅額交易是EIS用鉅額方式賣出長榮持股17萬張，買家可能跟大哥張國華有關。

長榮大哥張國華之前就表示，一生工作都跟海運有關，最愛的是海運事業，且曾經表示，兄弟分家拿到錢後，可各自拿資金買喜歡的事業經營。由於EIS不是持有長榮海運10%大股東，也不是董事，所以這次鉅額交易，市場傳出賣家是EIS也無從證實。

長榮海運6月30日的鉅額交易，市場傳出，是EIS用鉅額方式賣出17萬張，因為這次買賣一次拿出159億元，不是一般人做得到的，在變動的海運市場中，這位買家要非常懂海運，且很喜歡及看好長榮海運，市場合理揣測這筆交易買家跟對經營海運有興趣的大哥張國華應有關係。

長榮海運、榮運及長榮航空今年董事改選都沒有意外，經營權已啟動「和平移轉」，長榮海運、榮運改選後，目前都由大哥張國華主導；長榮航空董事改選後，老三張國政人馬已進駐長榮航，長榮航空目前呈現長榮兩兄弟（張國華及張國政）共治，兩家公司都是推動專業經理人負責管理，第一階段合作已開始落實。

長榮集團經營權大戰落幕後，熟悉公司治理專家表示，看起來長榮集團朝著兄弟理性分家方向前進，集團重要控股公司長榮國際開始縮小規模，逐漸降低對相關公司影響力，長榮國際6月已連續兩次公告賣出持有的長榮航空，在市場共要賣出10萬張持股，讓有意願接手的兄弟可從市場接手買回增加持股。

張國華七年前重返他最愛的海運事業，2022年為股東賺進大把鈔票，長榮海運大方配股利，兄弟一起持有的巴拿馬長榮國際、長榮國際將再拿回230億元現金，日前長榮海運已跟EIS買下長榮新加坡股權，長榮海運間接強化競爭力，EIS也不再經營海運事業。

張榮發2016年過世後，大哥張國華之前釋出解決兄弟鬩牆最好方法就是解散巴拿馬商長榮國際及長榮國際兩家家族公司，兄弟四人各自取回財產，再去投資想要經營的公司並取得主導權。