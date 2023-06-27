鴻海下半年進入營收旺季！外資三個月來買超2萬多張 iPhone15首批七成代工

【撰文・馬克的小知識大財富】

本篇內容如下

1.鴻海近三個月主力籌碼面

2.蘋果 iphone15量產消息

鴻海近三個月主力買超22,000張，股價上漲9.5元，主力買超前五名，第一名摩根大通，買超57,873張，第二名港商野村，買超34,389張，第三名凱基，買超21,461張，第四名新加坡商瑞銀，買超20,712張，第五名元大，買超17,944張。

主力賣超前五名，第一名美林，賣超50,049張，第二名台灣匯立，賣超30,149張，第三名港商麥格理，賣超24,719張，第四名花旗環球，賣超15,671張，第五名台銀證券，賣超15,013張。

可以從主力籌碼面得知每一家主力對於鴻海展望是看多還看空，對於鴻海目前股價113元（6/25），淨值101.06元，淨值比1.1倍，鴻海下半年將開始進入營收旺季，iphone15目前已經進入量產階段，劉揚偉董事長也在股東會上提到下半年AI伺服器將會有三倍的成長，所以從8月5號會開出7月份財報，我們就可以從財報去觀察伺服器是否有成長，N7電動車也開始要準備出貨。

台灣代工廠廣達、英業達、緯創，受惠於AI伺服器股價都上漲一個波段，以及AI概念股的技嘉、英業達、台光電、金像電、勤誠、奇鋐、雙鴻、世芯-KY、台積電、譜瑞-KY、健策、嘉澤，都因為受惠於AI 股價都有大幅度上漲，鴻海淨值比才1.1倍，下半年又有三大利多營收，鴻海下半年股價將會有一波上漲趨勢的。

iPhone 15首批備貨9000萬支，其中有七成將會是由鴻海進行代工，所以將近有6300萬支都是由鴻海來進行代工生產，於六月底開始進行量產，鴻海，持續在印度擴產並優化製造能力，今年iPhone 15系列新機印度製造與大陸生產時間差將縮減至一個月左右，主攻印度內需市場，隨著鴻海印度製造能量大增，大舉縮短iPhone 15系列新機印度製造與大陸的時間差，不僅有助蘋果衝刺印度市場，也將對鴻海整體新機出貨量有利。

印度人口已經超越中國成為世界第一大人口國，蘋果也看準印度是全球第二大智慧型手機市場，也是增長最快的市場之一，但智慧型手機的滲透率仍然不到50%，這讓蘋果看到了機會，庫克表示「我在印度看到的是很多人進入中產階級，希望我們能說服他們中的一些人購買iPhone」。

所以鴻海也到印度設立工廠生產IPHONE，可以提供印度人民就業機會，也能因此提升印度人民生活水平，當大家生活水平的提升，也能促進IPhone在印度市場的購買率，進而產生一個經濟循環。

鴻海董事長劉揚偉，出席三三會進行專題演講，劉揚偉表示，量子科技可以切入四種應用，包括量子計算、量子模擬、量子通訊技術及量子感測，若以質因數分解來看，要計算2048個位元的質因數，傳統計算需要耗時10億年，量子計算只要花8個小時，在量子通訊和量子感測部分，劉揚偉說，前者運用在網路，若在傳統網路上，容易被複製、儲存和破解，但在量子網路之下，不可複製，只要竄改就可被偵測到，可提升通訊安全性；而後者在雷達偵測機率與訊號雜訊比的比較，傳統雷達無法偵測電子波回傳時間，但量子雷達能夠掌握，也不會因為距離而使電子波產生變化。

劉揚偉表示，ICT的市占率達40%左右，包括IT、手機等產業都已進入成熟期，每年成長2%、1%或衰退，而鴻海投入量子計算的因緣際會，是思考未來發展途徑，以「3+3策略」來看，包括電動車、數位健康、機器人3大產業，都需要人工智慧、半導體、新世代通訊技術，估計3大核心產業市值在2025年達到美金1.4兆元。

鴻海佈局的產業都是未來5年、10年的產業趨勢，這些產業佈局可以幫助鴻海在持續獲利10~20年，讓鴻海可以在打造下一個營收的動能，所以市場瘋狂某個概念股時，都能看到鴻海的身影，主要是因為鴻海佈局的產業面非常的廣，才能支撐鴻海這麼龐大的營收來源。

作者：馬克的小知識大財富

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：鴻海股價委屈？下半年三大利多