萬7了…手中的飆股獲利卻沒有翻倍！ 專家：不只有停損也需「停利目標」
緯創和廣達的股價越漲越兇，最近看到好多大大都在惋惜，雖然前面有買到很漂亮的成本，但是賣的也早，沒有賺到翻倍的獲利很可惜...
不過我常說，有賺到就是很好的事情喔！因為我相信能讓我們達成財富自由的關鍵，不會只是一、兩次的倍數獲利，而是每次都達成自己所設定的目標，這個才更重要！
什麼是自己設定（停利）目標呢？像我的例子就是這樣，第一批是買在紅綠燈合理價以下的股票，只要賺10％後開始分批賣出，而若是在便宜價以下開始買進，因為有更好的安全邊際，股價往上的空間也比較多，所以可以賺到20％後再開始分批賣。
所以這次的緯創和廣達，或是其它飆漲的股票，有賺到倍數以上的獲利固然很好，但沒有也沒關係，因為這次是否有達成您的停利目標，而下次也可以繼續達成，經由每次成功的經驗堆疊，慢慢調整到最適合自己的狀態和策略，這才是更重要的。
每天進步1％，一年後將會進步37倍，投資也是，就算是微小的報酬，但只要能做到每次都賺錢，時間加上複利，它就會像滾雪球一樣，幫助我們達到財富自由的成果。
最重要的是掌握好自己的節奏，維持下去，每次的投入都能夠達成自已所設定的獲利目標。
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