泰山股利縮水 4元變0.56元

泰山經營權變天，龍邦正式入主後，日前第一次董事會選出劉偉龍任泰山董事長，劉偉龍曾表示將檢討配發四元現金股利政策，昨第二次董事會終於定案，股利大縮水，將發出每股○點五六元。

日前泰山董事會原經營團隊與龍邦安排的工作人員，在泰山公司電梯口對峙，最終新任董事只能在電梯口開完董事會，當時劉偉龍就表示，總經理人選與股利政策將會留到十六日董事會才決定。

昨日董事會時間與地點保密到家，完全不對外公開，最終證交所出面，要求泰山現任發言體系對外講清楚。

泰山原本要配發每股現金股利四元，以昨日收盤價三十點七元估算，現金殖利率達百分之十三，泰山總經理蔡政達表示，公司先前決議處分全家股權、取得街口支付等投資案法律效力仍待商榷，因此認為有保留營運資金必要，而銀行存款約二十點四億元，但公司變更登記尚未完成，融資管道受阻，因此沒有能力發放四元現金股利。