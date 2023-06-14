鴻海（2317）將除息還可投資嗎？ 專家：四年前進場多賺傻瓜不要的15％價差

【撰文・A大_kewei】

去年鴻海4月底從股價最低99.7元開始發動除息行情，花了一個月漲到116元，漲幅16%左右，然後盤整了一個月後除息，當除完息後再花一個月就填息，現在6月11日，差不多距離除息剩不到1個月，所以接下來到7月4日都有可能會啟動除息行情。

有一些散戶為了要避二代健保及所得稅，結果你錯失了除息前行情及填息行情，有可能鴻海一整年賺給你的真金白銀，你就白白的都送別人了，我說過鴻海淨值106.3元，一年賺資產的10%，這10%是真金白銀，不論股價反不反應，這都是鴻海真實賺到的，別人如果不要這真金白銀，你就想辦法買下來，時間一久後，市場自然就會把這些真金白銀反應在股價中，這就是屬於別人花了時間持有鴻海，結果鴻海賺了一整年的獲利給他，最終他因為什麼二代健保，所得稅，就不要這10%的獲利，這種人進到股市中就是送別人錢的。

記得四年多前，那時舊思維鴻海股東一直被框在70元是底，90元是頂，那時鴻海淨值都有83元了，還是有一些傻瓜一直在那70元買，90元要賣，那時大摩及小摩使出磨死你大法，在76元到70元之間瘋狂的賣出，很多人看到股價下跌，就不相信鴻海的淨值及每年的獲利，那時我說過，如果你買了，你除了每年賺到鴻海真金白銀給你的10%資產增值，你還能賺到傻瓜不要的15%差價，時間四年多過去了，是不是證明我說的是正確的呢？鴻海目前股價在淨值，所以當初股價和淨值之間的差距，就是傻瓜送給我喝涼水的，這四年多下來，鴻海每年真金白銀的賺資產的10%，每年配出5%，這些每年都有反應在股息及股價上，這時有人說，那買到鴻海淨值或以上是不是就很危險呢？

我們來看一下大盤淨值，目前為8197點，目前台股指數為16886點，大盤淨值比為2.06倍，所謂的大盤淨值比是指所有的上市，上櫃公司平均的股價淨值比的加權，也就是說，台灣的股票市場中，投資人願意給公司的平均股價淨值比為2.06倍，大家可以看大盤淨值比這張圖，指數就是落在藍色及紅色之間，這就是大盤淨值比1.5倍到2倍之間，大盤的淨值就是所有的上市及上櫃公司淨值的加權，大家應該是能接受公司每年賺錢，然後配出一半後，剩下的獲利留在公司中，最終變成了淨值，所以公司的淨值會愈來愈高，自然加權出來的大盤淨值也會愈來愈高。

當大家聽到這裡後，就能破除一般散戶的迷思，很多散戶會一直以絕對的指數當高點或低點，就像十幾年前台股最低點出現3955點，一些散戶就把台股的低點定在3955點，其實這種人就是不懂淨值的理論，之前台股出現3955點時，大盤淨值才3800點，這樣大盤淨值比還有1.04倍。

所以我很常和大家說，現在台股的淨值來看，只要跌到8800點，就是當初的3955點，也就是大盤淨值比1.07倍左右，當你了解這道理後，你就不會在那幻想說要買8000點，7000點，6000點，5000點以下，因為那是不切實際的，即然大盤的淨值會逐年的增加，那大盤指數會逐年增加，這就是天經地義的事，換到鴻海這邊，四年前鴻海淨值83元，股價83元，四年後鴻海淨值106.3元，你還在那幻想鴻海股價要回到83元，那不是痴人說夢話嗎？

了解了台股的淨值比正常是1.5倍是相對低點，2倍是相對高點，2.5倍是瘋狂價後，鴻海是台股第二大權值股，理論上應該也是要跟著這樣的淨值比才對，目前因為外資群賣了鴻海120萬張，外資群也不想讓鴻海股價到大盤一般的水準，這樣他們才能壓低吃貨，當你了解台股好的權值股平均淨值比都要1.5到2倍後。

而鴻海目前一倍，當然就是很便宜，尤其是產業龍頭股，享受的股價淨值比更是高，以台積電為例，淨值118.7元，股價565元，股價淨值比為4.76倍，台達電淨值74.41元，股價323元，股價淨值比為4.34倍，聯發科淨值211.37元，股價764元，股價淨值比3.61倍，這是各類的龍頭股，股價淨值比介於3.61到4.76倍，所以鴻海當然就是很值得買。

這時會有人說，這些產業毛利率很高，所以股價淨值比當然高，會這樣想的就是半調子，不同產業在不同的上遊及下遊，毛利率自然就不同，鴻海屬於最下遊的組裝，所有的關鍵零組件的價格都算在產品中了，當然毛利率就是低，最上遊關鍵零組件一個幾百元，幾千元，要賺到幾百、幾千元，當然毛利率就要50%，到了鴻海後，整件產品價格都在幾萬元了，一樣賺幾百到幾千元，當然毛利率就是5到6%左右，這有啥好奇怪的。

有一些人會說毛利率代表競爭力，這種說法僅對了一半，毛利率要和同產業的相比，因為對手的毛利率如果比你高，這樣就有可能透過削價競爭搶走你的訂單，同產業除了比毛利率，也要比營收規模，總不能你營收5000億，毛利率7%，然後你說這樣比營收6.6兆元，毛利率6%的強吧，這簡直就是胡扯，營收少的公司，也許就是競爭力不夠，只敢專注在自己的領域，這樣毛利率才會比較高一點。

當它想要來搶鴻海的單時，會發覺營收來到1兆，毛利率就從7%降到5%，這時就會發生搞笑的事，如果鴻海想要毛利率高，那還不簡單，就把不賺錢的營收丟掉，留下毛利率10%以上的，營收從6.6兆變3兆，這樣毛利率10%有啥了不起的，劉董曾說過，沒有市佔力，何談競爭力，唯有競爭力很強的人，才有可能永續經營，四年前很多舊思維的股東被股價70到90元錨定住，現在市場是被低毛利率的迷思錨定住，大家好好思考我上面說的這些話，五年後別人了解後，鴻海的股價淨值比說不定也來到3.6到4.7倍，那時大家都在說鴻海好棒時，風險就很大了，買了後有可能就是當韭菜的份了。

作者：A大_kewei

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：鴻海今年是否會有除息及快速填息行情！