鴻海兩年前買132元還有救嗎？ 他：正常人都會持續再投入

【撰文・A大_kewei】

一般討論區小菜蛾提問：鴻海兩年前套在股價132元還有救嗎？

一般討論區網友B回答：

搞笑了，我相信那些買在134.5元的散戶，是聽外面的某某節目老師說的去買的吧，或者就是想炒短線做個短線仔，剛好被套變成長線投資了吧！這些跟A大分享長期投資有什麼關係呢？

連我也知道長期投資就是要降低成本要持續投入，不過我想那些人就連炒短也不夠格，那些人最後也是要魯蛇一下，千錯萬錯都是別人的錯（明明自己在炒短線）。

要接受得了「正確」長投用時間穩鸁！而且A大也常常分享短線看法，結果那些人不知道是什麼理解能力了，短的看成長？！長的看成短？！我也是醉了！（看到A大連這種文也特意再次提醒）我真的衷心感謝A大每天分享，謝謝A大！

一般討論區網友C回答：

有一本書叫做持續買進，它的簡介有提到，逢低買進是投資穩賺策略嗎？答案並非如此，千萬別為了抄底浪費時間在市場外觀望，持續買進才是致富不敗法則。A大今天的這篇文章其實就是這個道理，在找到好公司好價位之後，就已經建立在穩贏的基礎上，剩下做的事情就是持續買進而已，每每看到許多的文章都在酸A大，我實在是不懂有甚麼好酸的，投資真的是一件穩贏的事情，但是就是在一個有基礎的條件之上，再來就是持續依據自己設定的策略去執行，真的會賠錢 該思考跟檢討的，有八成都是自己的問題，你們捫心自問是否如此，好好思考吧。對了作者是尼克．馬朱利有興趣可以搜尋看看吧 還不錯。

一般討論區網友D回答：

A大果然是高手，我是剛新進的同學，最近買在102元，謝謝你的分享，我打算持有三至五年以上，只要有底於自己心目中的價位，就在慢慢買入，因為小資沒辦法大筆的買入，感謝分享。

一般討論區網友E回答：

有的人立志，這輩子就是想酸別人兩句，然後每天再繼續過著自己也不喜歡的生活，其實A大都已經講得這麼直白，聽得懂的就懂。幫得了的就幫。A大這樣幫助弱勢散戶得罪外資，對他有什麼好處？

反而還讓主力更加的拖延上漲時機點罷了。這種精神，我是做不到，所以我很佩服他。裝不懂的、或者是另有目的的人還是一直鬼打牆的酸，就算酸了10年，A大還是A大，你還是10年前的那個你罷了！

A大回答：

有一些人很搞笑，不知道是不是反串，不過我就當你是真的，當初鴻海出現134.5元，其實維持的時間也沒有很長，在2021年鴻海的年線110元，2022年鴻海年線104.8元，現在的年線也才103.8元，所謂的年線就是一整年的平均成本，鴻海的三年線為102.63元。

很多散戶喜歡在市場很熱時進場追價，對我來說，我近四年多下來，什麼價格都買過，所以成本就是五年線左右，也就是92.87元，這不包括近四年拿到的股息4元，4.2元，4元，5.2元，當初我在剛買進時，花了半年的時間買了八成的持股，所以有八成的持股在當初的半年線，後面薪資，獎金，股息，個人信貸，股票質借再投入，成本比五年線低，這就是正常人該有的佈局情況，而不是像個魯蛇一樣。

當初買了132元，結果之後完全都沒有買了，每天就在那怨天尤人，求神拜佛。在做正確的投資時，你還是得要有正確的投資觀念，我相信正常的人都是會持續的再投入，那種買進後，兩三年之間都沒有再增加股票的，這種人一定是有問題的。

我說過，如果你選擇一次性的歐印，那你的成本有可能極高，也有可能極低，就是成敗論英雄，記得當初我在買進鴻海時，有人直接在72元歐印買進，而我花了半年佈局買在均價76元，以結果論來說，當初歐印在72元的是正確的，但想要享受到極低的成本成果，你也要負擔有可能買在高點的風險，總不能歐印買到低點就自己好棒。

如果買到高點，就在那都是別人的錯，其實投資股票嘛，很多都是你自己的問題，大部份的人沒有在股市中長期的賺過錢，也沒辦法給你啥意見。如果你單純就是反串，這種人就是更可悲了，把時間花在這種沒有意義的事情上，明天睡覺醒來，你還是要乖乖的去上班，而且永遠看不到盡頭，哪天你老了，你病了，也許就能退休了，但退休後也沒幾年可以活了，不要以為你老了後，還有啥體力可以去享受人生，最多就是常常跑醫院，不然就是躺在家中。

作者：A大_kewei

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：鴻海兩年前套在股價132元還有救嗎？