光寶科（2301）獲利破70%想賣了！ 網支持曝「折衷做法」

為了省去看盤的心力，不少投資人會選擇定期定額購入股票，作為長期投資的項目。有網友目前定期定額投資光寶科，獲利已達70%，因此正考慮分批賣出。有網友建議「超過100%再賣一半」，也有人建議「先賣掉原始張數，剩下的作為零成本投資」。

一名網友在PTT發文表示，他定期定額投資光寶科，目前獲利已達70%，本來打算一直放著領股利，不過也考慮是否等到股利超過一定數字，就要分批賣出一部分的持股，他表示，因仍有持續定期定額扣款買入，又或是該繼續持股，以降低成本。

其他網友則留言「可以賣出原始成本的張數，剩下的當做零成本」，本來10張漲70%，那賣出7張，剩下3張零成本拿來領股利」、「超過100%賣一半」、「我是超過80%了，但目前賣掉有也要有更好的標的投入」、「是我應該先賣一半吧」、「先賣一半或賣一定份額，剩下的放著不管」、「70%該跑了」。

還有人留言「光寶科今年已經除完息了，你還存幹嘛？」、「如果賣了就是找新的標存」、「賣了換一支存啊，漲上去殖利率就不到5%了」。不過也有網友認為，存股就該長期持有，留言「那你就是價差仔」、「我不是說賺價差不好，但你不要騙自己在存股」。

發文網友留言補充，「如果繼續漲，反正我也持續買，只是成本架高而已，而且我已先領了約8年的股利。如果跌的話，我會再加碼，這樣也至少有賺到一波。不知道為何板上那麼多存股魔人？好像定期定額就永遠不能賣一樣，留著做祖產？不能存股兼價差嗎？」