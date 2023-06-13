三陽（2206）單月營收破新高 鄉民「賺爛了」嗨爆：150元不是問題

台灣機車市場熱，其中三陽工業(2206)單月營收破60億，再創歷史新高，年增52%，連13個月坐穩單月銷售冠軍，今年以來股價漲幅達1.7倍。PTT網友嗨喊「賺爛了」，有人直呼「還有得漲」，甚至認為「三陽150不是問題」。

三陽工業5月合併營收60.15億元，月增6.40%、年增52.02%，再創歷史新高，累計今年前五個月合併營收為270.32億元、年增41.46%。根據統計，台灣機車市場5月銷售6萬7293台，其中三陽銷售2萬5548台，市占率為38%。

PTT網友討論三陽五月營收，並表示「你各位被甩下車了嗎？」其他人則留言「賺爛了」、「4月買機車的時候老闆就提醒要買了，現在連菜市場阿桑都知道要買三陽」、「看推文就知道還有得漲」、「這營收還真的有點猛」、「華孚都可以噴到137了，三陽150不是問題」、「準備衝一百了」。

不過也有人留言「散戶開始po營收就是下去了，商品沒有僵固性，週期高峰結束就是下去了」、「當然下車了，營收這種過時的指標誰在看？」、「已知利多，下去」、「今天下車了」、「別鬧了150本益比是幾倍，害人不淺，等到氫能源有實績再出來定論，現在漲的都是今年已知的表現」、「台股不喜歡月增年增的公司」。