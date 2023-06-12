橡膠股發動攻勢 南港走強 盤中勁揚逾3%

台股今（12）日開高走高，橡膠股表現亮眼，整體類股指數漲幅逾0.5%，其中南港（2101）最為強勢，早盤以38.95元開出，盤中最高一度來到40.4元，盤中漲幅逾3%，而其餘正新、建大等也都有不錯的表現。

南港於2012年開始研發性能輪胎，切入各項汽車運動賽事市場，於去年推出的全新世代半熱熔胎CR-S迅速於全球賽車圈引起關注，CR-S全面提升輪胎性能表現，推出至今已在世界各地的賽車市場名列前茅。

南港5月營收6.98億元，月增加18.31%，年減2.69%，累計1-5月營收29.99億元，與去年同期相比減少8.47%；因應電動車市場未來展望可期，南港同樣切入針對電動車需求的高性能輪胎，第一階段全球首發規格18-20吋，共4個規格，鎖定特斯拉電動車款為主，未來對應其它品牌規格亦將陸續上市。

正新5月營收81.39億元，年增2.79%，累計1-5月營收399.79億元，年增0.14%；正新推出鎖定特斯拉Model Y與3售後服務市場，同時，正新全力搶攻大陸市場，與多家組車廠合作開發中，小鵬、比亞迪等皆是正新的合作對象。

受惠輸往北美輪胎需求強勁，建大計畫增加越南廠投資，預定2025年中完工，估越南廠產能將提高至3.6萬條；且除越南廠外，建大於印尼廠同時將增加近1000萬美元的投資，主要於進行製成效率與產品組合的改善。