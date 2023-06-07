25家金融股本益比大公開！ 專家：「這7家」股價被低估選一買進

編按：原文於6月6日發文

估價金融股本淨比

金融股常用的估價法有3種：

本淨比估價 本益比估價 平均股利估價

這是之前就講過的內容，3種估價所推論的結果肯定會有差異，畢竟估價邏輯不同，本來就不能直接相比。今天我們所以我們直接進入主題...

本淨比估價法

公式：股價/每股淨值=本淨比

可以判斷公司股價與帳面價值的對比關係，數據小於1代表股價越有機會被低估

本淨比最新數據

（資料來源：goodinfo）

老牛總結

目前有7家金融股本淨比低於1，分別列出如下：

新光金 京城銀 華票 高雄銀 遠東銀 安泰銀 王道銀

7日要買其中一家。

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