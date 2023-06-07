25家金融股本益比大公開！ 專家：「這7家」股價被低估選一買進
編按：原文於6月6日發文
估價金融股本淨比
金融股常用的估價法有3種：
本淨比估價
本益比估價
平均股利估價
這是之前就講過的內容，3種估價所推論的結果肯定會有差異，畢竟估價邏輯不同，本來就不能直接相比。今天我們所以我們直接進入主題...
本淨比估價法
公式：股價/每股淨值=本淨比
可以判斷公司股價與帳面價值的對比關係，數據小於1代表股價越有機會被低估
本淨比最新數據
華南金(2880)目前淨值為14.15元，本淨比為1.58
富邦金(2881)目前淨值為50.95元，本淨比為1.21
國泰金(2882)目前淨值為42.12元，本淨比為1.07
開發金(2883)目前淨值為12.64元，本淨比為1.04
玉山金(2884)目前淨值為14.34元，本淨比為1.85
元大金(2885)目前淨值為21.48元，本淨比為1.13
兆豐金(2886)目前淨值為22.61元，本淨比為1.61
台新金(2887)目前淨值為16.13元，本淨比為1.16
新光金(2888)目前淨值為14.25元，本淨比為0.63
國票金(2889)目前淨值為11.04元，本淨比為1.11
永豐金(2890)目前淨值為14.32元，本淨比為1.21
中信金(2891)目前淨值為19.98元，本淨比為1.22
第一金(2892)目前淨值為17.88元，本淨比為1.55
合庫金(5880)目前淨值為16.18元，本淨比為1.75
彰銀(2801)目前淨值為16.5元，本淨比為1.11
京城銀(2809)目前淨值為39.69元，本淨比為0.91
台中銀(2812)目前淨值為14.22元，本淨比為1.04
華票(2820)目前淨值為17.18元，本淨比為0.9
臺企銀(2834)目前淨值為13.61元，本淨比為1.04
高雄銀(2836)目前淨值為13.8元，本淨比為0.9
聯邦銀(2838)目前淨值為16.69元，本淨比為1.01
遠東銀(2845)目前淨值為13.83元，本淨比為0.82
安泰銀(2849)目前淨值為16.55元，本淨比為0.93
王道銀行(2897)目前淨值為12.86元，本淨比為0.8
上海商銀(5876)目前淨值為36.3元，本淨比為1.27
（資料來源：goodinfo）
老牛總結
目前有7家金融股本淨比低於1，分別列出如下：
新光金
京城銀
華票
高雄銀
遠東銀
安泰銀
王道銀
7日要買其中一家。
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