「魔獸」霍華德人氣助攻後 雲豹能源本業將開花？

2022年底，由雲豹能源（6869）支持的T1職業籃球聯盟桃園雲豹，宣布簽下NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），年薪高達300萬美元，這位台灣有史以來最大咖的洋將，震撼國內籃壇。

雲豹能源今年3月14日掛牌上市，霍華德當時到場站台，成鎂光燈焦點。

雖然5月底霍華德暫離台灣，至今6月初，尚未確認能否與雲豹續約。但不可否認的是，因為找來霍華德，雲豹能源這陣子名氣攀升，也讓愈來愈多人關注公司的能源本業。

另外，受惠台灣大力發展新能源，雲豹能源在2022年的EPS達4.03元，創下新高。

雲豹能源收穫亮眼的營收，旗下事業遍地開花，包括太陽光電、離岸風電、儲能工程、售電平台、水處理工程及生質能等，並整合再生能源上下游產業鏈，打造一條龍完整服務。

攤開雲豹能源的轉投資公司列表，數量高達25家，總經理趙書閔在5月30日的股東會上就提到，秉持「重資產、輕量化」的創新經營模式，雲豹能源設立多間子公司，以合資或出售子公司股權的方式，靈活運用資金，用以擴建案場，拓展再生能源市場版圖。

展望2023年，雲豹能源鎖定三大主軸，包括儲能、太陽光電以及水處理，做為公司主要營收成長動能。

主軸一》儲能：全台單一最大案場將完工

雲豹能源表示，今年規劃建置三座全台單一最大（100MW）儲能案場，預計於2023年及2024年陸續完工，工程款合計破百億元，就是由子公司台普威主責。

案場完工後，將占台灣2025年儲能容量目標30％，而雲豹能源負責的是統包建置工程及後續維運，可穩定提供儲能自動頻率控制（AFC）服務，透過儲能設備系統，讓再生能源得以成為基載電力，有助穩定電網。

圖／雲豹能源表示，今年規劃建置三座全台單一最大（100MW）儲能案場。取自雲豹能源 IG@jv_energy6869

主軸二》太陽能：全台最大漁電共生場域今年併網

至於太陽能業務是雲豹能源的強項，台南北門128MW漁電共生案場預計今年全數併網，是全台已完工併網的漁電共生場域中，最大的案子。

為了此案，雲豹能源還聘請養魚顧問輔導養殖戶，引進水產養殖科技，提供智慧養殖營運模式，確保漁獲產量，期盼帶動地方創生，創造光電、養殖雙贏的局面。

主軸三》水處理：得標36億元迪化污水處理標案

水處理則是雲豹能源積極搶進的市場，2021年入主煒盛環科，持有股權約七成；煒盛接連取得水處理標案，竹北水資中心、台北市污水下水道及桃園國際機場污水處理等工程，煒盛都名列其中。

煒盛近期更奪得「迪化汙水處理廠委託操作維護第七期暨設備更新」標案，最長履約期限9年，總得標金額高達36億元，有望挹注雲豹能源的營收。

售電炙手可熱，離岸風電組建國家隊

至於其他新能源業務，雲豹能源旗下售電業子公司天能綠電，2021年起就陸續和國內外企業簽約售電，用戶已經超過20間，簽約年限最長達20年，轉供總度數超過8億度綠電。

而如火如荼進行中的離岸風電，雲豹能源也與風睿能源、永冠能源、天力離岸風電攜手成立「台灣隊」，合作建置海盛風場（Formosa 4），獲配開發495MW，預計2027年併網供電。

看準全球淨零碳排趨勢，雲豹能源推動光電、風電、儲能及各類再生能源，擴大轉投資公司的數量，打造新能源艦隊，藉以多角化經營並推升營運動能，到底未來發展如何？在霍華德離台後，仍備受市場關注。

（本文出自2023.06.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）