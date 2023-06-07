航運指數突然起飛！這次竟是長榮航（2618）帶頭從四月漲到現在

【撰文・ 玩股講客人】

目前油價從不到90美元跌到接近70美元，油價成本怎麼算都便宜啊，再搭配上解封商機帶動，如果單就第二季獲利來說，其實長榮航接下來的季報表現仍可期待...

最近航運指數直直衝，正當市場一片看空之際，認為景氣循環股的紅利即將隨解封而消失，結果上市航運類指數居然就開始往上漲了，2023年5月22日還一舉站上月線，在週線、雙週線陸續跟月線呈現黃金交叉之後，也帶來一陣子的多頭行情，如果再回頭看前面，其實指數從172點相關高點一路下殺到最低156.83點，到底是什麼力量帶領整個族群往上衝？這就得從成分股來看了。簡單分享，如果看到航運類指數，要先知道這個指數是由陸運、海運、空運所組成，所以如果你好奇這次漲幅強勁，那麼第一個就要先看成分股到底是誰當領頭羊囉。

從今天的前五名來看，完全都是空軍的天下，這邊指的並不是放空主力，而是航空公司，前四大分別是長榮航上漲2.05元、6.04%，華航上漲0.95元、4.28%，亞航上漲1元、2.17%，長榮航太上漲2元、1.9%，相信長榮航太不需要我再多做說明了吧？仔細閱讀我過去發布的「飛機起飛一定要經過它把關才安全！這檔疫情解封概念股即將獲利起飛？」、「別再加入星宇、長榮航的韭菜自救會了！投資長榮航太（2645）才是唯一正解？」之後，你就是全台灣最懂長榮航太的人，如果你是第一次看我的文章，還沒看過的可以去複習一下。再把重點拉回來，顯然這次資金相當積極的湧入航空業，如果你有在注意媒體報導，或者開始買機票要出國，肯定會發現機票錢已經開始回到疫情前，而且遇到連假甚至訂不到機票，看到這邊，我想市場投資人、聰明錢也不笨，投資焦點隨著產業趨勢而輪動。如果再以技術面均線來看，上漲前三名的航空公司從週線、雙週線、月線、季線均呈現多頭向上，這也代表股價行情正處於多頭格局，不過只看數字很難有感覺的啦，不如我們直接用長榮航來當範例吧。

從技術線圖來看，確實就如同均線多頭的態勢，均線從短到長，一路從上往下排列，這就是很標準的均線多頭展開格局，並在四月底突破季線之後，形成一個W底的突破，接著就不斷往上衝高了，而另外一個是成交量跟著起漲放大，形成量價齊揚的態勢，也難怪最近股價強成這樣，顯然有來自市場派的加持。

如果從籌碼面來看，就更清楚了，外資近五日都是每天兩萬、三萬張買進，而投信、自營商也跟著加碼，所以這次長榮航這次起飛，燃料可不是之前那樣子，大概一桶油起飛就用完了，而是把整台飛機油艙加滿，另外又有空中加油站繼續補充油箱，也難怪沖到高空之後，又再度飆上大氣層之外的宇宙（笑）。

再從營收面來看，最近兩個月的營收表現，確實已經收復疫情前的成績單。如果依循著營收成長節奏，其實2020年殺到最低之後，2021年空中貨運持續運作，也讓營收慢慢成長中，並在2023年正式追平前高，或許接下來也只是追平營收而已，隨著物價通膨及解封需求放大，營收表現甚至有機會突破前高。

再從EPS角度來看，2022年雖然因為解封之後而衰退，原因是貨機需求開始降低，報價也跟著下修，但獲利仍維持在正數，進入2023年第一季繳出0.84元，也是一個有感的指標，畢竟這種航空業要漲價也不容易，因此EPS很容易出現虧損，除了人力成本吃重之外，買新飛機的攤平費用、油價上漲都會導致獲利的壓力升高。所以就最新季報來看，營運表現也還算是不錯。

布蘭特原油(BRENT) 技術分析

那麼長榮航最近在強什麼？除了解封之後，我認為一個關鍵就是原油報價持續下跌中，前面提過油價是影響航空業淨利的三大關鍵之一，而布蘭特原油下跌，當然就成為航空公司的利多。拉開布蘭特原油近幾個月的報價來看，最高點是在2023年4月12日的87.33美元，不過這幾天最低已經跌到72元附近，這可是接近兩成的下修幅度，對於航空公司當然是很有感的下修，如果接下來的機票錢持續上漲，大家又維持報復性旅遊，而油價又不斷下跌，那麼2023年第二季的獲利感覺也會不錯，我們不要說賺贏2022年同期，至少打平應該還是沒問題的吧？

再近一步拉出2022年第二季的油價，當時油價還是在上漲區間，所以你會發現長榮航EPS在2022年也是衰退，不僅是2021年高毛利的送貨營收開始下修而已，第二個重點是油價實在太貴，最便宜報價仍在百元以上，所以你對照一下基期，目前油價從不到90美元跌到接近70美元，油價成本怎麼算都便宜啊，再搭配上解封商機帶動，如果單就第二季獲利來說，其實長榮航接下來的季報表現仍可期待！或許這也是為什麼三大法人回流台股之後，難得把資金湧向航空業的主因，而且這次買的可不是短進短出，還是做了一個扎扎實實的波段多頭呢，也難怪長榮航太跟著受惠，畢竟這就像是我說的，當飛機到處飛的時候，你來台灣的桃園機場，幾乎就只能指定長榮航太幫忙維修及保養，也難怪最近這些公司的氣勢同樣相當旺。

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