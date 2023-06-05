富邦人壽認養海岸淨灘行動 取得ISO 20121永續性活動管理認證

隨著ESG已經成全球共同語言，富邦人壽致力推動環境永續、綠色採購、友善職場等具體作為落實綠色金融責任，並持續在各項ESG行動中導入永續標章，近日即前進認養海岸執行淨灘行動，展現對「環境、社會、經濟」三大層面之永續影響力，正式取得「ISO 20121永續性活動管理」國際認證。

富邦人壽總經理陳世岳表示，為實現綠色營運的環境永續目標，及強化對水資源的在地關懷與守護，今年積極依照ISO 20121活動永續性管理系統及永續發展原則舉辦淨灘活動，守護「環境」推動源頭減廢、避免資源浪費，並結合環教訓練提升「社會」的和諧共生意識，同時照顧「經濟」平衡發展支持弱勢關懷相關產品，期許發揮民間企業資源與力量形塑共榮、共好生活環境。

關注海洋廢棄物議題認養海岸 淨灘行動取得ISO 20121認證台灣四面環海，人類經濟社會發展卻造成日益嚴重的海洋廢棄物汙染問題，成為各界應齊心關懷之重要環境保護議題。有鑑於水資源與健康安全、生物多樣性密不可分，富邦人壽從2020年起響應行政院環保署海岸淨灘認養，除連續三年投入認養淡水洲子灣興化店海岸線，今年更加碼認養石門風箏沙灘公園海岸段，近月更遵循「ISO 20121永續性活動管理」指導原則完成淨灘守護行動，號召160位保戶及同仁熱情參與、清除約400公斤的海岸垃圾，積極投入成果亦榮獲新北市環境保護局頒發感謝狀給予肯定。

而根據國際淨灘行動組織調查，海岸線最常見的垃圾類型包含寶特瓶、塑膠瓶蓋、吸管、塑膠提袋及免洗餐具等，富邦人壽為強化對海洋生態環境的關懷與守護，於系列淨灘行動中導入「ISO 20121永續性活動管理」指導原則，落實全程不使用一次性用品，確保所有物資皆可重複再利用或採購自社會企業，減少資源浪費及環境汙染之餘，更能促進經濟成長、環境保護與社會進步之正面循環，相關成果於今年5月正式取得「ISO 20121永續性活動管理」國際認證，朝綠色企業願景不斷邁進。

除號召保戶及同仁響應淨灘，提升環境保護意識並付諸行動還原海岸美貌，有感於海洋廢棄物有八成來自陸地 ，為避免人類生活垃圾經由河川流入汪洋，長期關注環境永續議題的富邦人壽，更自2021年起攜手荒野保護協會展開連續至少五年的河川廢棄物快篩調查計畫，號召在地單位同仁身體力行參與調查志工行動，並培訓全台同仁成為環境友善大使，扮演綠色種子影響身邊親友及保戶一起守護河海、愛護地球，同時積極於企業營運及商品服務等導入綠色元素，持續由內而外落實ESG永續承諾。