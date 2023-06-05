快訊

悼六四被港警逮捕 台大僑生劉家儀已保釋今報平安

他以為晚半年退休可爽領50萬 因勞退「舊制1規則」差點少領2百多萬

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！B型這生肖「機會不斷」荷包裝滿滿

漢來美食10月預計新開5家餐廳 股價上攻五年來新高

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

漢來皇家鬱金香酒店10月將在南港開幕，漢來美食（1268）同集團的規劃在該飯店新開五家餐廳，今（5）日股價最高上攻至182元，創下5年多來新高價，盤中上漲9元至178.5元、漲幅5.30％，八方雲集上漲4.69%至189.5元，亞洲藏壽司上漲2.39%至192.5元，帶動內需相關的餐飲、旅行社、飯店等觀光股漲勢。

分析師表示，短線上觀光股在暑假之前表現力道會較強，餐飲、旅行社、飯店、KTV等類股在暑假旺季之前，有機會強勢表現。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，只要大盤沒有突然量急縮，且OTC還有所表現的情況下，就是個良性的多頭盤，短線上觀光股在暑假之前表現力道會較強，餐飲、旅行社、飯店、KTV等類股在暑假旺季之前，還有一個月時間，一定更具有想像空間，威力有機會較強，暑假之後營收數字亮眼時，有機會續攻一段，只是威力會變比較小。

謝晨彥說，本周在外資熄火之後，內資方面尤其在政策概念股上相對積極，所以在選股操作思維上，只要大盤沒有突然量急縮，台積電沒有出現大幅度修正，且 OTC 還有所表現的情況下，就是個良性的多頭盤，此情況之下可以把布局重點放在政策概念的股票上，長短線都可以操作，因為現在短線力道強，相關概念股有政策支持，長線也有反應在基本面。

根據經濟日報先前報導，漢來美食表示，今年最重要的營運動能將會落在10月台北南港漢來大飯店的開幕，目前業務單位已展開宴會廳喜宴及春酒尾牙的接訂工作，開幕初期，漢來美食除了有宴會廳及全日型餐廳（自助餐）之外，還有頂級中餐廳及大廳酒廊、糕餅禮品小舖加入營運。

除了台北南港漢來大飯店開幕，去年開的新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，今年將持續展店，預計第3季前將再添兩個門店據點，其中包括一個依據商圈特色所研發開出的街邊店店型。

漢來美食

延伸閱讀

新光金經營權大戰可望落幕 今成交量居冠突破15萬張

高雄翰品酒店端午連假、暑假祭好康優惠

搶攻疫後、暑假旅遊商機 緊鄰台中中央公園新飯店「享得道」開幕

疫後第一個暑假前暖身 高雄各飯店搶商機祭好康吸客

相關新聞

碳權議題點火造紙股 永豐餘、華紙量價齊揚 改寫波段新高

受惠碳權交易所9月底前有望上路，造紙類股今（5）日整體類股指數盤中漲幅逾3%，為各類股之首，而其中由永豐餘（1907）領...

大亞今年漲幅逾71% 多檔政策概念股再創新高

電力與碳權等政策概念股表現強勢，大亞（1609）今日攻漲停34.8元，今年以來上漲逾71%，股價創下近兩年來新高，帶動亞...

這檔餐飲股10月迎史上最大展店潮 股價衝上歷史新高

漢來美食（1268）因同集團的漢來飯店首度北上插旗，「漢來皇家鬱金香酒店」10月將在南港開幕，漢來美食配合集團新飯店開幕...

農林屏東種電 拚轉盈

農林（2913）大舉進軍太陽能市場，與寶佳集團旗下寶晶能源簽訂「屏東老埤農場土地建置太陽光電發電設施」租約相關事宜，準備...

美列AEB為標配 車王電受惠

拜登新法，所有新車和SUV強制安裝AEB（自動緊急制動系統）， 車王電（1533）可望受惠。車王電與德國前十大汽車零組件...

中鋼擬降價 春雨受惠

面對全球螺絲扣件景氣低迷，中鋼（2002）表明將以適當的價格策略，「協助客戶把訂單找回來」，市場預期中鋼第3季盤線原料將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦