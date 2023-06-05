漢來美食10月預計新開5家餐廳 股價上攻五年來新高

漢來皇家鬱金香酒店10月將在南港開幕，漢來美食（1268）同集團的規劃在該飯店新開五家餐廳，今（5）日股價最高上攻至182元，創下5年多來新高價，盤中上漲9元至178.5元、漲幅5.30％，八方雲集上漲4.69%至189.5元，亞洲藏壽司上漲2.39%至192.5元，帶動內需相關的餐飲、旅行社、飯店等觀光股漲勢。

分析師表示，短線上觀光股在暑假之前表現力道會較強，餐飲、旅行社、飯店、KTV等類股在暑假旺季之前，有機會強勢表現。

豐彥財經執行長謝晨彥表示，只要大盤沒有突然量急縮，且OTC還有所表現的情況下，就是個良性的多頭盤，短線上觀光股在暑假之前表現力道會較強，餐飲、旅行社、飯店、KTV等類股在暑假旺季之前，還有一個月時間，一定更具有想像空間，威力有機會較強，暑假之後營收數字亮眼時，有機會續攻一段，只是威力會變比較小。

謝晨彥說，本周在外資熄火之後，內資方面尤其在政策概念股上相對積極，所以在選股操作思維上，只要大盤沒有突然量急縮，台積電沒有出現大幅度修正，且 OTC 還有所表現的情況下，就是個良性的多頭盤，此情況之下可以把布局重點放在政策概念的股票上，長短線都可以操作，因為現在短線力道強，相關概念股有政策支持，長線也有反應在基本面。

根據經濟日報先前報導，漢來美食表示，今年最重要的營運動能將會落在10月台北南港漢來大飯店的開幕，目前業務單位已展開宴會廳喜宴及春酒尾牙的接訂工作，開幕初期，漢來美食除了有宴會廳及全日型餐廳（自助餐）之外，還有頂級中餐廳及大廳酒廊、糕餅禮品小舖加入營運。

除了台北南港漢來大飯店開幕，去年開的新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，今年將持續展店，預計第3季前將再添兩個門店據點，其中包括一個依據商圈特色所研發開出的街邊店店型。