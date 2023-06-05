碳權議題點火造紙股 永豐餘、華紙量價齊揚 改寫波段新高

受惠碳權交易所9月底前有望上路，造紙類股今（5）日整體類股指數盤中漲幅逾3%，為各類股之首，而其中由永豐餘（1907）領軍，盤中漲幅逾8%，股價更創下逾一年新高，華紙（1905）盤中漲幅也超過2%，並且股價創下了逾2年新高，其餘正隆（1904）、寶隆（1906）、榮成（1909）等也有不錯的表現。

台灣碳權交易所將扮演平台角色，將國外碳權商品放在平台上提供企業在平台交易，並且還會做「碳諮詢」服務，主因是國內外的碳權資訊太多，多數台灣中小企業戶對碳權有很多疑慮、也擔心詐騙，因此未來最重要的是，將建立碳權諮詢和推廣碳權交易知識，配合民間企業一起來做。

永豐餘日前法說會提到，集團去年底新設「碳管理事業群」，不僅負責集團內循環經濟和智慧電能，相關儲能、減碳，也將內部較成熟的技術向外推展，像是近期和桃園市政府將龜山的水資源回收中心轉換為台灣第一個綠能ROT案，將有實質貢獻。

同時永豐餘也積極展開節電、節汽專案，以高能效的設備汰換低能效設備、改善製程能力以降低產品單位能耗、增設熱回收再利用裝置、改用天然氣鍋爐以取代重油鍋爐；在減碳方面，以SRF替代煤料源，2022年排放接近150萬公噸二氧化碳當量，較2021年減少碳排量10%。

華紙花蓮廠今年已取得再生能源發電設備認證，綠電可首度對外交易，1張憑證為1000度綠電，花蓮廠1個月約有一萬多張的綠電，從3月開始累計將在6月開始交易；華紙將持續以綠色能源、綠色製造、綠色產品為發展主軸，聚焦低碳足跡的高附加價值紙品，應用於食品、包裝、電子產業等產業的多元需求。