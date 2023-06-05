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這檔餐飲股10月迎史上最大展店潮 股價衝上歷史新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

漢來美食（1268）因同集團的漢來飯店首度北上插旗，「漢來皇家鬱金香酒店」10月將在南港開幕，漢來美食配合集團新飯店開幕，規劃在該飯店新開五家餐廳，除了可容納150桌的大型宴會廳，還包括升級版的漢來海港自助餐、比名人坊更高價位的「東方樓」，也將開出新的餐飲品牌。法人估，若營運滿載可貢獻年營收達10億元，將是漢來美食業績大補丸。

餐飲業在疫後迎來轉機，各大餐飲集團也積極拓展新據點，其中，漢來美食因為「漢來皇家鬱金香酒店」將開幕，可望迎來最大展店潮，激勵漢來美食股價一飛沖天，今日盤中股價來到182元，漲幅超過7%，並順利超越掛牌時的高價紀錄，創下歷史新高價。

漢來美食表示，今年最重要的營運動能將會落在10月台北南港漢來大飯店的開幕，目前業務單位已展開宴會廳喜宴及春酒尾牙的接訂工作，開幕初期，漢來美食除了有宴會廳及全日型餐廳（自助餐）之外，還有頂級中餐廳及大廳酒廊、糕餅禮品小舖加入營運。

除了台北南港漢來大飯店開幕，去年開的新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，今年將持續展店，預計第3季前將再添兩個門店據點，其中包括一個依據商圈特色所研發開出的街邊店店型。

法人表示，漢來美食深化在北部的布局可望提供營運新動能，加上幾個表現不俗的中平價位餐飲品牌如上海湯包、上菜及溜溜酸菜魚，可望成為展店新動能，除了商場店外，也將開出街邊店以提升拓點速度，今年除了營收可望創下歷史新高，每股純益也將從8元起跳，同樣是史上新高。

漢來美食 餐飲業 漢來大飯店

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