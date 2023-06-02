長榮航（2618）「衝到天際線」該放空了？網預言會破新高
受惠疫後解封旅客出國商機，航空雙雄業績也跟著不斷攀升，中國大陸國台辦宣布恢復台灣旅行團赴陸觀光，長榮航空（2618）第一季創歷年同期新高。有投資人分享績效，直呼「已到天際線，日內高點該空了」，還有人直言「看起來是還會再上，前高37.6，我覺得近期會破」。
法人分析，航空業已經出現三利多匯集的走勢，油價走低、機票高漲且載客率居高不下，再加上陸客團解封有望。航空業好消息紛至沓來，航空雙雄業績也跟著不斷攀升。
有網友在論壇Dcard發文分享「放空」投資長榮航空績效，他表示，「已到天際線，目前是當沖多的在下車，這邊應該是日內高點了，該空了」，目標價則是35到35.15元。
其他網友紛紛留言「上車」、「這看起來是還會再上」、「前高37.6我覺得近期會破欸」、「做多好爽…起飛了」。
但也有人留言「各位我只能說，別空強勢股，外資投信都持續買超，尤其外資原本賣轉買連續兩天，要空等趨勢往下在空吧，錢不好賺，做一下功德」、「不等了，停損了」、「上車的直接被嘎到內褲破掉」、「36，我先跑了各位」、「錢難賺，千萬不要亂相信別人」。
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